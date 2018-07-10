強颱威脅 總統：日本豪雨成災為鑑、把災害降到最小

強烈颱風瑪莉亞來襲。（圖擷取自中央氣象局）

2018-07-10 13:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕關切強烈颱風瑪莉亞對台灣可能帶來的威脅，以及政府團隊防救災的整備情形，蔡英文總統今日上午10點在總統府狀況室，與中央災害應變中心進行視訊會議。總統府發言人黃重諺表示，在視訊會議中總統除聽取目前各單位簡報外，也指示行政部門料敵從寬、禦敵從嚴，謹慎做好周全的準備，全力把災害降到最小，總統也向所有第一線防災人員表達感謝，並請大家注意安全。

黃重諺表示，今天的視訊會議上，總統首先聽取中央災害應變中心指揮官內政部長葉俊榮、氣象局、防災科技中心以及消防署等報告，了解颱風最新動態與各單位防災準備狀況，國防部長嚴德發也向總統說明國軍各項防救災整備，包括兵力機具預置、易有災害地區的相關部署等。

由於颱風影響台灣最劇烈的時間，將是在今天入夜到明天清晨，總統在會中也特別提醒，無論是易有災害區域的預防性撤離與安置，相關防救災人力機具物資的部署，都應該在入夜前完成。

黃重諺說，總統指示坡地災害風險較高的地方政府，一定要密切監控土石流紅黃警戒的發佈及人員疏散撤離，也因為今天是滿潮，海水倒灌可能造成市區排水困難，導致淹水災情，總統提醒水利署等單位，做好抽水機預布及抽水站整備工作。至於在海上的中國漁工，總統要求相關部門確實執行漁工們的陸上安置作業，確保他們的安全。

此外，總統也請農委會積極協助農民防災，並預籌後續可能的各項協助，以確保農民的收益不會受到太大衝擊，而市場的蔬菜供應與價格也能維持穩定。

黃重諺表示，會議結束前，總統再次感謝所有防救災人員的努力，也以近日發生在日本的豪雨災害為例，提醒大家務必料敵從寬、禦敵從嚴，盡全力把災害降到最小。

這場視訊會議全程約25分鐘，陪同總統與會的還有總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維等人。