三中案馬英九等6人起訴 告發人是馬鶴凌的法律顧問

2016年王可富（中）由媒體人胡忠信（右四）陪同按鈴控告馬英九。（資料照）

2018-07-10 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清、前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡岳父洪信行等6人，因三中案、舊中央黨部交易案被台北地檢署起訴，媒體報導，告發人竟是馬英九父親馬鶴凌生前的法律顧問王可富，以及媒體人胡忠信。

北檢根據掌握關鍵的事證，認定國民黨在出售中視、中影、中廣股權以及舊黨部大樓涉嫌賤賣，損害國民黨持有的上市控股公司中央投資股份有限公司的利益，當時擔任黨主席的馬英九全知情，因此今天全案偵結起訴。

《蘋果日報》報導，91歲的王可富與藍營有深厚淵源，他是國民黨員、孫中山國際基金會總會的創辦人，甚至是馬蕭後援會會長，王可富還曾與馬鶴凌一同成立「中華四海同心會」，他也是馬鶴凌的法律顧問。報導指出，王可富說，馬鶴凌曾希望馬英九能完成「化獨漸統，振興中華」的心願。

報導提到，王可富透露，輔選時看到馬英九對烏來原住民說「我把你們當人看」，讓他心寒，最後與馬分道揚鑣。2016年他與胡忠信檢舉、告發馬英九等人涉嫌背信。

本報先前也報導，2016年，擁有57年國民黨員資歷的王可富由媒體人胡忠信陪同，至台北地檢署控告馬英九、朱立倫、林德瑞詐欺、背信罪；胡忠信表示，曾任國民黨投資事業管理委員會主任委員的劉泰英，曾親自告訴王可富，89年交接時有2000億黨產，「怎麼現在變成200億了呢？那1800億到哪裡去了？」