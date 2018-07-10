大群館解約讓文大新生無處住 家長教師向柯P請命

2018-07-10 12:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學大群館因選舉將近，遭起底並被台北市府認定違反土地分區使用，讓文大瞬間短少420個學生宿舍床位，新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會及新北市家長聯盟連聲向台北市長柯文哲請命，認為選舉是大人的鬥爭，不能拿學生當犧牲品。

家長與教師團體控訴，文大本來就一床難求，如今大群館遭解約，將有420名學生被迫付出高額房租，學生的權益成為選舉犧牲品，誰來關心？ 呼籲台北市長柯文哲要救救學生。

全教產新北工會理事長黃耀南表示，文大原先規劃大一新生有1714床可抽籤，但因大群館解約，床位將剩下1294床，減少420個床位，且因大二以上的學生都抽籤完畢，被減少的勢必是新生床位，預估107學年新生的中籤率，男生將從60％降至38％，女生則維持88％。

家長代表新北市家長聯盟蘇祐晟理事長表示，大學的宿舍本來主要都是要提供給大一新生，尤其是中南部來的同學，初到台北人生地不熟，學校宿舍才讓家長放心，如今大群館解約，房租從原先一學期1萬8千多元，飆漲到民間住宿一學期4、5萬元，直批：「政治人物們知道嗎? 為了選舉鬥爭，犧牲孩子，這樣你們良心安嗎？｣

黃耀南說，呼籲台北市政府，解鈴還需繫鈴人，大群館已經行之有年的租約，突然被判違法，是不是也要對過去的錯誤做交代？更要對無辜的學生做彌補，能不能考量把緩衝期由二個月延長到二年，讓學校有充分的時間處理。

黃耀南強調，市府雖要幫忙文大找房，但配套緩不濟急，且釋出的空屋都離學校太遠，且陽明山仰德大道交通事故很多，根據統計，自101年至106年6月，這五年半期間仰德大道發生的733件車禍中，5年內17死610傷，機車涉入事件就佔78％，達到579件，其中有很多都是因學生騎機車上下學而發生的。

黃耀南表示，大群館已經租借七年，選舉到了就突然判定違法，這實在讓學生家長及校方都很難接受。他呼籲政治人物不要只做選舉操作，要顧及學生權益。如果違法，如何處置要給學校足夠的緩衝期，讓學生們不要立即面臨困難。對於為何違法七年都沒有處置也應該給社會大眾一個交代。