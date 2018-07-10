馬英九遭起訴 馬辦批蔡政府：颱風來襲時忙政治追殺

馬辦發言人徐巧芯。（資料照）

2018-07-10 12:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部大樓交易偵查終結，將前總統馬英九起訴，並痛批馬英九及其他被告機關用盡、力謀脫罪、犯後態度不佳，建請法院從重量刑，馬英九辦公室上午回應「不意外」，但痛批蔡政府在民調聲望直落、民怨四起的此刻，試圖利用起訴馬英九來轉移執政不佳的焦點，以「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一，並指北檢「甘為政治打手和鷹犬」。

馬辦發言人徐巧芯表示，蔡政府在颱風來襲時還忙著政治追殺，不知民間疾苦的程度真是令人嘆為觀止。

徐巧芯說，聽完北檢的記者會，相信多數民眾還是不知道北檢起訴的依據是什麼？除了羅織，還是羅織，而且堂堂起訴書上，連犯罪動機都可以用「博取聲譽」這種推測字眼，違背起訴應本於事實的鐵律。

徐巧芯表示，北檢為了當局的政治意圖，寧願推翻高檢署查黑中心與特偵組從95年偵辦到103年偵結認定沒有賤賣黨產的結論，甘為政治打手和鷹犬，實在令人憤怒。

徐巧芯指出，更離譜的是，北檢竟然用今日的黨產條例的標準，去羅織十三年前還是國民黨的自有合法資產，在起訴新聞稿第一頁中稱馬英九的犯罪事實是將「性質屬未來依法應歸還與國家之準國家資產」拿去買賣，「請問北檢是神預知十三年後會出現黨產條例嗎？拿十三年後的法條去論證馬有犯罪，這到底是什麼神邏輯？根本自證北檢就是政治打手，服膺黨政指揮。」

她痛批，北檢一再對媒體洩漏理應不公開的偵查機密，但以疲勞偵訊的手段對付馬英九，還稱馬英九行使法律賦予的緘默權是對國人的不良示範，最後更以馬英九「態度不佳、飾詞狡辯」請法院從重量刑，所以北檢是只聽想聽的話，不講話就說你「態度不佳」，為己辯護自證無罪就說是「飾詞狡辯」？那檢察官涉嫌洩露偵查機密被檢舉，但卻毫不調查，這種辦案態度是不是「不佳」呢？

徐巧芯說，蔡政府選在強颱來襲、北部縣市都已宣布停班停課全力防颱之際，拿陳年舊案羅織罪名起訴馬英九，不是心虛害怕人民非議起訴的正當性，就是麻木不仁到極點，從來沒看過民選政府會在颱風天搞內閣改組和政治追殺，蔡政府與人民的距離越來越遠，就等著年底大選被民眾唾棄。