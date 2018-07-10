科技部政次率團訪歐 深化雙邊合作

2018-07-10 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕科技部政務次長蘇芳慶甫結束歐洲行。蘇芳慶此次訪問比利時、英國與愛爾蘭，在比利時公開演講、首次與英國國家研究創新局（UKRI）舉行雙邊論壇，也與愛爾蘭展開官方科技對話。外交部歐洲司司長高安今天表示，台歐高層互訪頻密，尤其是我國推動五加二產業創新，契合歐洲趨勢，將持續深化合作。

蘇芳慶自6月30日起率團訪問歐洲，前往比利時布魯塞爾、英國倫敦與愛爾蘭都柏林等地訪問。蘇芳慶3日在布魯塞爾歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）發表專題演講，向歐盟官員及產學研各界代表介紹台灣科研優勢、發展目標及策略。

訪問英國時，代表團則首次與英國國家研究創新局（UKRI）代表展開雙邊論壇。英國政府4月新成立UKRI，成為各政府主要學研補助機構的直轄上級單位，對學術單位的補助功能相當於台灣科技部角色。此次論壇是UKRI成立以來第一次針對加強雙邊實質合作的會議，駐英代表處表示，這顯示英國政府對於加強台英科技合作的重視，雙方也討論台英在重點研究領域可能的合作。

而在過去20多年來與我無正式科技合作的愛爾蘭，訪團也與愛爾蘭科學基金會（SFI）召開研商會議。愛爾蘭科學基金會是國家級的主要科研補助單位，角色等同於我國科技部。蘇芳慶針對台灣的產學研結構、國際競爭力排名、國際合作新策略及項目等進行簡報。愛爾蘭科學基金會國際長萊恩（Michael Ryan）則對於台灣創新產業頗感興趣，希望能進一步了解。

高安今天出席外交部例會，回答媒體提問時說，台灣與歐洲國家高層互訪非常頻密，對雙方交流深具意義。不僅歐洲許多國家現任高層官員來台訪問，我方部次長級官員也到歐洲訪問，例如環保署長李應元去年6月前往比利時參加台灣歐盟循環經濟論壇。

高安說，我國推動五加二產業創新，在綠能與循環經濟等領域都契合歐洲趨勢，所以專業部會高層交流非常密切，將持續深化合作，「有水到渠成的協定或合作備忘錄時」，也會適時公開、與大眾分享。