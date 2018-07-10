三中案》北檢：馬英九惑於權位、私相授受 預備6000萬打官司

三中案，北檢指馬英九，惑於權位、私相授受，預備6000萬打官司。（資料照）

2018-07-10 11:45

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今偵結國民黨三中案、舊中央黨部交易案，依涉犯證券交易法特別背信等罪嫌，起訴前總統馬英九等6人，北檢在起訴書中批評馬「惑於權位，密室暗議，私相授受，馬也自陳交易過程太荒唐」，且臨訟演練避罪遁詞，力謀脫罪，犯後狡辯相互推諉，因此請求法院從重量刑。

與馬英九同樣被檢方建請從重量刑的被告，還有中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清；而前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行，也涉刑法背信、業務侵占、公益侵占、洗錢等罪，檢方則建議法院量處3人適當之刑。

起訴指出，馬英九、張哲琛、汪海清3人學養俱豐，深諳法律、財金專業與行政程序，馬英九「處於歷史轉折點竟未依法行事」，有法務部長與8年台北市長的豐富行政經驗，尤其在台北市長任內，辦理台北銀行與富邦金控合併案，被各方質疑與調查，對於併購案的程序與規定知之甚詳。

起訴指出，馬英九掌握國民黨最高權力，明知國民黨的部分財產有極高爭議，理應充分利用他豐富的行政學能，依循國家法令、兼顧國家社會最佳利益，將如此鉅額財產，以合法、適當的方式妥適處理。

北檢指控，詎料馬英九不思此途，竟惑於權位，密室暗議，私相授受財產，交易過程馬也自陳「太荒唐」，造成國民黨與國家社會重大損失，其所為別說是善良管理人，「即令愚人也不至為之」。

北檢認定馬的犯案動機有3：「搏取聲譽、交結盟友、避免有不當取得爭議的黨產被收歸國有」，與張哲琛、汪海清委請法律、財金專業人員，佈置層層機巧名目與程序，遮人耳目移轉財產；臨訟又演練避罪的遁詞，預置6000萬元以備訴訟，「機關用盡，力謀脫罪」；3人犯後飾詞狡辯，相互推諉，態度不佳，建請法院從重量刑。