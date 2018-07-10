入監執行、支持者淚眼擁別 張榮味：心情調適好了！

張榮味在雲林地檢署前拱手感謝並和大家道別，強調他心情調適好了，一旁的張麗善泣不成聲。（記者廖淑玲攝）

2018-07-10 11:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕前雲林縣長張榮味今天生日入監執行，大批支持者頂著豔陽在雲林地檢署外高喊加油，張榮味被簇擁進入雲林地檢署，入監前他揮手感謝大家，並強調他心情調適好了。

雲林地檢署昨天下午下班前駁回延遲執行聲請，加上雲林縣長李進勇宣佈不放颱風假，張榮味需在61歲生日的今天上午10點需入獄執行，地方支持者串聯到雲檢陪張榮味報到，大批警力嚴陣以待。

張榮味在雲林縣長任內辦理林內鄉焚化廠工程，被控期約收賄1000萬元，案經4度更審，台南高分院前年10月更4審依職務行為期約賄賂罪，纏訴14年最高法院7月4日駁回上訴，全案定讞，張榮味必須在今天入獄執行。

今天上午9點不到，大批張榮味的支持者自動集結在雲林地檢署外頭守候，並在四週樹上及牆上還有手臂繫上黃絲帶，還有人帶著愛犬綁著黃絲帶聲援。

張榮味上午9點半一出現，所有支持者一擁而上，把雲林地檢署前的明正路擠得水洩不通，眾人高喊「張榮味加油」，搶著要和張榮味握手，張榮味則一路說著「感謝、感謝」，警方將群眾隔離在地檢署外。張榮味一進入署內就向外拱拱手、揮揮手，感謝大家的支持，隨即由律師及張麗善、女兒張嘉郡、兒子張鎔麒陪同進入執行科報到，隨即由警備車載離雲林地檢署到雲林第二監獄發監執行。

張麗善哭喊著「我哥哥是冤枉的、我哥哥是清白的」，強調會為哥哥提起非常上訴，還哥哥一個公道；張嘉郡也在臉書PO出寫上「平安」二字的蛋糕，不捨父親今天生日入監執行，祈求一切平安。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，全案依法發監執行，張榮味態度良好相當配合，雲林地檢署一切依法辦理。張榮味在雲林二監的編號是6900。

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