三中案》自己、妻子、岳父均遭起訴 蔡正元喊冤

三中案，前立委蔡正元被起訴喊冤。（資料照）

2018-07-10 11:18

〔記者施曉光／台北報導〕針對台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部大樓交易，以及前立委蔡正元涉侵占中影減資款案偵查終結，蔡正元及妻子、岳父都被起訴，蔡隨後聲明喊冤，指自己在本案中絕未構成背信問題，也未侵佔阿波羅資金或背信侵佔領航基金會等情事，只有他借款給領航基金會，絕無領航基金會支付任何款項給他。

有關妻子洪菱霙及岳父洪信行被列共同被告，前國民黨政策會執行長蔡正元強調，洪菱霙當時只是他的助理，不知道他的資金管理事宜，只是幫他跑銀行、辦手續，所以不構成背信侵佔，至於洪信行則是他的債權人，他是還錢給洪信行，因此洪信行也不構成背信侵佔。

對於檢方以「中影股款」指涉他取得莊婉均七點五億元債權，再蒙受兩次黑道槍殺的風險，要回五億元款項，蔡正元說，這筆款項是他的資金，不是中影的，他用於處理各項契約債權債務，而且他本人也是債權人，用於投資房產、股票、支付費用，沒有侵佔背信及洗錢防制的問題。

有關外界質疑「背信侵佔中影公司減資款」，蔡正元表示，台北地檢署已經做過不起訴處分，而過去羈押他的事由，並非背信侵佔中影公司減資款，且偵訊過程及內容也無關中影公司減資款，這方面的質疑僅存在於媒體上所發布的訊息。

針對「背信侵佔阿波羅公司資金」部分，蔡正元指出，阿波羅公司百分之百股權都是他一人所有，因此他從阿波羅公司取得資金，不構成背信侵佔問題，阿波羅公司是受他委託才持有該項資金，並非阿波羅公司的原有資金，他以委託人的身份取回資金，不構成背信侵佔。

蔡正元還說，阿波羅公司持有該項資金早已列入內帳要支付給他自己、莊婉均、羅玉珍三人，但因三人另有合約爭議，他要求阿波羅公司將該項資金先信託給自己，由他自行與羅玉珍、莊婉均會算，這不構成背信侵佔，在合約到期前，他會算取得應可取得的資金，縱使羅玉珍、莊婉均有不同意見，仍只是民事爭議，不構成背信侵佔阿波羅資金，當信託契約屆期，他將會算結餘款返還給阿波羅公司，再由阿波羅公司返還給委託人（他自己），也不構成背信侵佔阿波羅資金。

有關「背信侵佔領航基金會」部分，蔡正元澄清絕無此事，強調只有他借款給領航基金會，絕無領航基金會付任何款項給他，而且105年5月他入住基金會的房宅，因為105年2月主管機關教育部指示他買回該房宅，不要讓基金會積欠高額負債，他才入住，並依教育部指示完成產權轉讓事宜，這也未涉及背信侵佔。

至於「違反商業會計法71條」部分，蔡正元說，阿波羅公司部份資金出入未列帳，是當時聽從會計師的意見，認為等民事訴訟結果出來再補列帳，只是沒想到部份訴訟到現在還在更二審，並無違法的故意。（11:29更新）