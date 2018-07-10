傳接政院發言人 谷辣斯：我什麼都不知道

原住民立委谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）。（資料照）

2018-07-10 11:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕外傳民進黨不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）將接任行政院發言人，谷辣斯今被問到是否接獲徵詢時不願多談，僅簡單表示，她什麼都不知道，相關訊息只是外界的傳聞；她並強調，立委任期很重要，目前希望能先完成手邊工作，感謝外界鼓勵。

至於若獲徵詢，是否有意願擔任行政院發言人，谷辣斯表示，她傾向把立法院的工作做好，目前沒有這樣的想法，更沒有任何接觸與資訊。