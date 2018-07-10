張榮味入監一路握手、支持者哭倒懷中 挨批「入獄當政治秀」

大批支持者擁抱張榮味。（記者廖淑玲攝）

2018-07-10 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕前雲林縣長張榮味因辦理林內焚化廠工程，被控期約收賄1000萬遭判刑8年定讞，日前聲請延遲執行發監9日遭雲林地檢署駁回，因此必須在今上午10點入獄執行。張榮味一早在家人的陪同下到達雲檢，許多支持者集結在入口處守候，有人高喊加油，甚至還有人上前擁抱，哭倒在張榮味懷中。

張榮味今天入獄剛好也是他的61歲生日，上午9點左右，不少張的支持者已在雲林地檢署外頭守候，張榮味則由家人陪同搭乘自家車準備前往雲檢報到，沿途許多支持者更高喊加油替他打氣，還有人綁上黃絲帶高喊「司法不公、政治迫害」、「阿味仔加油」、「縣長加油啊」。

張榮味面對支持者全都來者不拒，一一握手表達感謝之意，甚至還有人忍不住含淚衝上前擁抱張榮味，哭倒在他懷中。《三立新聞網》報導，雖然有不少鄉親力挺、支持張榮味，但也有人認為實在很誇張，質疑張榮味是名罪犯卻還如此高調，批評「把入監服刑拿來政治秀嗎？」、「貪污也有政治秀？這是什麼世界啊，沒是非了嗎」，還有人語帶諷刺的說，「怎麼沒有把他拋起來喊萬歲啊？太扯了！」、「要不要創教啊？貪污還把自己弄得悲情有事嗎」。