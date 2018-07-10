三中案》馬英九等設計「天龍八步」 掩飾低價出售中視

2018-07-10 10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部交易案，今偵結全案，依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清等6人；檢方發現，馬、張、汪等人，涉嫌設計極為複雜的「天龍八步」財務操作方式，掩飾低價出售中視股權。

檢方調查，馬、張、汪為藉於2005年12月26日黨政軍退出媒體期限之前，明知中時集團董事長余建新並無足夠財力，且與余就華夏股權交易案等相關條件並未達成共識，卻執意倉促簽約。

此外，馬英九更於與余建新談判逾協商期限，致華夏公司收購股份合約已失去效力之際，明知余意欲索求中視公司股權交易「將近5億元之暴利」，雖不予以認同，稱「這個太荒唐了嘛」，「我覺得我們不能受人家威脅…而且動不動就說，啊你們2008年要選總統，所以我們就不敢怎麼樣…」仍要求張、汪勿使交易破局。

檢方發現，馬英九指示張、汪以「天龍八步」財務操作方式，掩飾以每股6.5元之不合理低價出售中視公司股權，使榮麗公司獲取鉅額差價利益之不法犯行，換取余同意信託華夏公司股權予中投公司指定之律師，讓馬、張、汪得以後續控制處分華夏公司下之中影、中廣股權及其他資產，使成中投公司、光華公司於出售中視股權為不利益之交易，遭受高達4億9430萬4397元的重大損失。

除了馬英九等3人，北檢另依涉犯刑法商務侵占、公益侵占、背信、洗錢防制條例之洗錢、商業會計法之故意遺漏會計事項不為記載致使財務報表發生不實結果等罪嫌，起訴蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行。

北檢痛批，馬、張、汪等3人機關用盡，力謀脫罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示警誡；至於蔡正元、洪菱霙、洪信行部分，檢方則建請法院量處適當之刑。