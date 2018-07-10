傳接教長被陳芳明批「缺人才」 管媽舉修法成績反擊

2018-07-10 10:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於懸缺逾一個月的教育部長，昨一度傳出將由民進黨立委管碧玲接任，國立政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明表示，「正好凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。」對此，管碧玲回應，她在大學專任21年後，才借調到高雄市政府，目前也在大學兼課，她一直都在高等教育現場。此外，也列舉不少她在在野黨、執政黨時期推動的教育與文化法案，意有所指的說「藉此讓總在遠處看我的高層，更具體認識我一點。」

國立政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明表示，「立委改任教育部長，將會在歷史留下紀錄。如果這個消息變成事實，正好凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。」

對此，管碧玲在臉書寫下長文說，她從1983年幫康寧祥助選，之後創辦台灣教授協會，並曾擔任民進黨政策中心主任。陳芳明1988年前後返台，看到她的場域就是在這些風起雲湧的政治賽局中。應該不知道管碧玲是一個從事業餘政治的專任學者。「女博士女學者參選區域立委，民進黨至今我仍是唯一一個。」

管碧玲接著說，陳芳明一定不知道她是全國保護文化資產第一名的團隊領導人，搶救華山特區的團隊。「如果沒有政治能力，可以阻止得了200億預算要蓋立法院的工程部隊，留下這一塊文化基地嗎。」

管碧玲也列舉各項修法成績，包括修教育基本法，讓我國成為零體罰的國家；修國民教育法，讓國教開始至高中，全面建置專職專業的心理輔導體系；變更解釋令，照顧排除適用勞基法的非編制內教師；修國民體育法，創造運動員專任教練職系等。

管碧玲說，種種的教育政績，除了文言文比例，清一色是在立法院少數黨的時代完成的，沒有高度的政治能力，可以完成這些重要的教育理想嗎？

管碧玲指出，哪一個教育部長曾經不是靠組織力量，而是靠個人的力量，照顧保護過這麼這麼多教育現場的工作者？陳芳明說她不瞭解教育現場，謬矣，謬矣！

管碧玲最後說，陳芳明兄是她尊重的人，她願詳加回應他的指教，「也藉此讓總在遠處看我的高層，更具體認識我一些。學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」