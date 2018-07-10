傳接教長被陳芳明批「缺人才」 管媽舉修法成績反擊

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於懸缺逾一個月的教育部長，昨一度傳出將由民進黨立委管碧玲接任，國立政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明表示，「正好凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。」對此，管碧玲回應，她在大學專任21年後，才借調到高雄市政府，目前也在大學兼課，她一直都在高等教育現場。此外，也列舉不少她在在野黨、執政黨時期推動的教育與文化法案，意有所指的說「藉此讓總在遠處看我的高層，更具體認識我一點。」
國立政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明表示，「立委改任教育部長，將會在歷史留下紀錄。如果這個消息變成事實，正好凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。」
對此，管碧玲在臉書寫下長文說，她從1983年幫康寧祥助選，之後創辦台灣教授協會，並曾擔任民進黨政策中心主任。陳芳明1988年前後返台，看到她的場域就是在這些風起雲湧的政治賽局中。應該不知道管碧玲是一個從事業餘政治的專任學者。「女博士女學者參選區域立委，民進黨至今我仍是唯一一個。」
管碧玲接著說，陳芳明一定不知道她是全國保護文化資產第一名的團隊領導人，搶救華山特區的團隊。「如果沒有政治能力，可以阻止得了200億預算要蓋立法院的工程部隊，留下這一塊文化基地嗎。」
管碧玲也列舉各項修法成績，包括修教育基本法，讓我國成為零體罰的國家；修國民教育法，讓國教開始至高中，全面建置專職專業的心理輔導體系；變更解釋令，照顧排除適用勞基法的非編制內教師；修國民體育法，創造運動員專任教練職系等。
管碧玲說，種種的教育政績，除了文言文比例，清一色是在立法院少數黨的時代完成的，沒有高度的政治能力，可以完成這些重要的教育理想嗎？
管碧玲指出，哪一個教育部長曾經不是靠組織力量，而是靠個人的力量，照顧保護過這麼這麼多教育現場的工作者？陳芳明說她不瞭解教育現場，謬矣，謬矣！
管碧玲最後說，陳芳明兄是她尊重的人，她願詳加回應他的指教，「也藉此讓總在遠處看我的高層，更具體認識我一些。學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」
芳明兄：我用高度的政治能力，完成了重大的教育理想 教育部長的事要靠機緣，擦身而過也司空見慣。但是陳芳明兄的指教，和其他對我政治立場鮮明的意見，我想說明一下事實。 芳明兄是在黨外運動的現場認識我的，我1983年幫康寧祥助選，之後創辦台灣教授協會，並曾擔任民進黨政策中心主任。芳明兄1988年前後返台，看到我的場域就是在這些風起雲湧的政治賽局中。他應該不知道我是一個專任學者從事業餘政治的身分。而我在大學專任21年時，才借調到高雄市政府，至今，還在大學兼課，我是仍在高教現場的人，芳明兄必不瞭解，龍應台、陳映真的作品，都還是我課堂上的指定教材！ 芳明兄是文化人，他也一定不知道我是全國保護文化資產第一名的團隊領導人，如果他喜歡去華山，他置身其中，閉起眼睛，想像一下當年那個勇敢擋住推土機，搶救華山特區的團隊，是對文化的熱愛與允諾，多麼強烈的團隊，那正是我的團隊。如果沒有政治能力，可以阻止得了200億預算要蓋立法院的工程部隊，留下這一塊文化基地嗎（雖然現在的營運模式我不滿意）？具有政治能力的文化人、具有政治能力的學者，放眼藍綠兩黨，能有幾人？芳明兄怎知：女博士女學者參選區域立委，民進黨至今我仍是唯一一個。 我在立法院兩屆蹲點教育文化委員會，除了對國家最高文化大典：文資法全面主導外，我身上，是有重大教育政績的人，舉其大者包括： 1、我修教育基本法，讓我國成為零體罰的國家： 2、我修國民教育法，讓國教開始至高中，全面建置專職專業的心理輔導體系； 3、全國從幼教到高教，所有非編制內教師，長期被教育部排除適用勞基法，我變更解釋令，全面照顧保障他們； 4、我修國民體育法，創造運動員專任教練職系； 5、我爭取為調酒專長創設職業證照制度 6、主導兩岸人民關係條例承認中國學歷修法，禁止承認醫事相關學歷，保護台灣的醫學教育與醫療品質。 ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 以上這些政績有涉政治立場嗎？ 除了軍訓教官退出校園和文言文比例1:1有政治立場，但是，做為民進黨，誰敢將這個成為被嫌棄的理由？要民進黨以敵對政黨的立場擇人，這不是政黨政治的原理。 芳明兄：以上這些教育政績，除了文言文比例，清一色是在立法院少數黨的時代完成的，沒有高度的政治能力，可以完成這些重要的教育理想嗎？ 我以高度的政治能力，完成重大的教育理想。下一代免被體罰，我保護他們；下一代有專業的心理輔導老師，我陪伴他們；下一代有專業職系可以就業，我發展他們！ 保護、陪伴、發展的事，我都有重大的貢獻，芳明兄瞭解我發展的這個架構嗎？ 芳明兄可能不知道，全國從幼教到高教，非編制內教師包括約聘教師、契約教師、代課老師、代理教師、臨時教師⋯⋯他們多可憐，教育部長期曲解法令，把他們排除在教師保障體系之外，還排除在勞工體系，他們連勞基法都不適用，歷任教育部長搞錯了的事，是我糾正變更的。 芳明兄：哪一個教育部長曾經不是靠組織力量，而是靠個人的力量，照顧保護過這麼這麼多教育現場的工作者？芳明兄說我不瞭解教育現場，謬矣，謬矣！ 芳明兄是我尊重的人，我願詳加回應他的指教，也藉此讓總在遠處看我的高層，更具體認識我一些。學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。
管碧玲臉書全文：
芳明兄：我用高度的政治能力，完成了重大的教育理想
教育部長的事要靠機緣，擦身而過也司空見慣。但是陳芳明兄的指教，和其他對我政治立場鮮明的意見，我想說明一下事實。
芳明兄是在黨外運動的現場認識我的，我1983年幫康寧祥助選，之後創辦台灣教授協會，並曾擔任民進黨政策中心主任。芳明兄1988年前後返台，看到我的場域就是在這些風起雲湧的政治賽局中。他應該不知道我是一個專任學者從事業餘政治的身分。而我在大學專任21年時，才借調到高雄市政府，至今，還在大學兼課，我是仍在高教現場的人，芳明兄必不瞭解，龍應台、陳映真的作品，都還是我課堂上的指定教材！
芳明兄是文化人，他也一定不知道我是全國保護文化資產第一名的團隊領導人，如果他喜歡去華山，他置身其中，閉起眼睛，想像一下當年那個勇敢擋住推土機，搶救華山特區的團隊，是對文化的熱愛與允諾，多麼強烈的團隊，那正是我的團隊。如果沒有政治能力，可以阻止得了200億預算要蓋立法院的工程部隊，留下這一塊文化基地嗎（雖然現在的營運模式我不滿意）？具有政治能力的文化人、具有政治能力的學者，放眼藍綠兩黨，能有幾人？芳明兄怎知：女博士女學者參選區域立委，民進黨至今我仍是唯一一個。
我在立法院兩屆蹲點教育文化委員會，除了對國家最高文化大典：文資法全面主導外，我身上，是有重大教育政績的人，舉其大者包括：
1、我修教育基本法，讓我國成為零體罰的國家：
2、我修國民教育法，讓國教開始至高中，全面建置專職專業的心理輔導體系；
3、全國從幼教到高教，所有非編制內教師，長期被教育部排除適用勞基法，我變更解釋令，全面照顧保障他們；
4、我修國民體育法，創造運動員專任教練職系；
5、我爭取為調酒專長創設職業證照制度
6、主導兩岸人民關係條例承認中國學歷修法，禁止承認醫事相關學歷，保護台灣的醫學教育與醫療品質。
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以上這些政績有涉政治立場嗎？
除了軍訓教官退出校園和文言文比例1:1有政治立場，但是，做為民進黨，誰敢將這個成為被嫌棄的理由？要民進黨以敵對政黨的立場擇人，這不是政黨政治的原理。
芳明兄：以上這些教育政績，除了文言文比例，清一色是在立法院少數黨的時代完成的，沒有高度的政治能力，可以完成這些重要的教育理想嗎？
我以高度的政治能力，完成重大的教育理想。下一代免被體罰，我保護他們；下一代有專業的心理輔導老師，我陪伴他們；下一代有專業職系可以就業，我發展他們！
保護、陪伴、發展的事，我都有重大的貢獻，芳明兄瞭解我發展的這個架構嗎？
芳明兄可能不知道，全國從幼教到高教，非編制內教師包括約聘教師、契約教師、代課老師、代理教師、臨時教師⋯⋯他們多可憐，教育部長期曲解法令，把他們排除在教師保障體系之外，還排除在勞工體系，他們連勞基法都不適用，歷任教育部長搞錯了的事，是我糾正變更的。
芳明兄：哪一個教育部長曾經不是靠組織力量，而是靠個人的力量，照顧保護過這麼這麼多教育現場的工作者？芳明兄說我不瞭解教育現場，謬矣，謬矣！
芳明兄是我尊重的人，我願詳加回應他的指教，也藉此讓總在遠處看我的高層，更具體認識我一些。學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。