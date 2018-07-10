將任法務部長？ 蔡清祥：我早上看媒體報導才知道

2018-07-10 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕內閣傳出人事調整，內政部長將由政務委員兼發言人徐國勇接掌，法務部長由調查局長蔡清祥升任，財政部長由次長蘇建榮升任，不過行政院發言人徐國勇今表示忙於防颱的工作，尚未收到改組消息；蔡清祥也否認傳言，表示自己也是早上看媒體報導才知道。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，蔡清祥受訪時否認即將接任法務部長，強調目前還沒收到總統或行政院長賴清德的詢問，這個消息他也是早上看媒體才知道。

針對此安排傳聞，蔡清祥表示，長官怎麼安排他都沒有意見，一切以國家人民為重。