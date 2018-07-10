台灣助反恐 在美高調捐贈百萬美元

2018-07-10 08:51

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕台北駐美代表高碩泰今天代表台灣政府在美國國會設立的「國際和平研究所」捐贈100萬美元給美國主導的國際反恐組織「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve），協助敘利亞的掃雷行動，由美國在台協會執行理事羅瑞智代表接受。

建築宏偉的「國際和平研究所」是國家級的獨立研究機構，與美國國務院辦公室只隔著一條馬路。台北駐美代表高碩泰受訪時表示，選擇這個場合是美台協調的結果，希望讓台灣的反恐貢獻受到適度的肯定。他表示，台灣政府和民間迄今在反恐方面的現款和物資捐贈已達2500萬美元。

為表美方的重視，出席這場捐贈儀式的有美國總統副特使伍爾夫（Terry Wolff）、美國國務院代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）、白宮國安會負責中國、台灣及蒙古事務的主任簡以榮（ Ivan J. Kanapathy）、國務院台灣協調處處長何樂進以及美國在台協會執行理事羅瑞智等美方官員。

伍爾夫致辭時表示，台灣在全球反恐活動中扮演極重要角色，美國很感謝台灣今天捐贈的100萬美元。美國主導的反恐聯盟有77個實體，其中包括72個國家與5個國際組織，還會持續成長。

「堅定決心行動」的官網今年元月曾一度因「技術錯誤」將中華民國國旗從官網上除掉，但很快又恢復，迄今中華民國國旗仍與其它反恐聯盟國家的國旗並列。高碩泰去年三月曾受邀到國務院出席「堅定決心行動」的首次全體會議。

美國副務卿蘇利文最近率團到摩洛哥參加反伊斯蘭國的國際會議，高碩泰說，這是一個部長級會議，但台灣有派非政府組織代表出席。高碩泰表示，台灣在反恐作戰的角色著重「人道與穩定化」，從台灣2014正式加入反恐聯盟後，台灣在不同情況下都被肯定，這次是遵照台灣政府指示安排公開捐贈儀式，讓台灣納稅人明白可以如何對國際反恐做出貢獻。

高碩泰說，選擇「國際和平研究所」這個場合有一定的意涵，反恐聯盟是由美國主導，無論是資訊的分享，或者如何讓台灣角色更突出，更受國際肯定，這是美台團隊協調的結果。

被媒體問到台灣政府是否曾要求到國務院舉行捐贈儀式時，石露蕊未直接答覆，僅表示台北駐美代表處是這場捐贈儀式的主人，過去台灣官員也曾受邀到國務院出席反恐活動。