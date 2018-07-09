連戰登陸前先喬台中派系 綠營質疑引中資助盧秀燕

連戰專程邀宴地方大老，綠營懷疑他企圖「引中資助盧秀燕」？（文：記者黃鐘山，圖：記者張菁雅攝）

2018-07-09 23:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨榮譽主席連戰13日登陸與中國國家主席習近平會面前，今天先到台中召集地方大老研商市長選情。但綠營人士質疑，連戰登陸前喬派系，恐是引中資助國民黨市長提名人盧秀燕；盧營則說，「抹紅」是民進黨的選舉奧步。

盧陣營斥：「抹紅」選舉奧步

連戰邀宴地方黨政大老，由於正值「連習會」前夕，背後動機引起揣測。而國民黨主席吳敦義答覆媒體詢問時也說，國民黨的狀況已經不能與10年前、5年前相比，現在每個月連薪水都要去借錢，所以參選人要等國民黨支援經費，難度超高，只能向外募款。

對此，台中市議會民進黨團總召李天生說，盧秀燕之前被爆選舉政治獻金流入自家人公司，加上聲勢未被看好，盧的募款一直很不順利；連戰登陸前夕，特地來到台中餐敘，他對台中地方勢力陌生，與其說要協助盧整合地方，不如說是要幫她解決募款問題。

李天生說，先前媒體報導，台中某位已過世的政壇大老第二代，被檢調盯上，懷疑他正有計畫自中國引進資金，淘空台灣上市公司，進而影響中部選舉；而連戰找黨政大老「敘舊」要解決募款問題，「這個解決方法，可能就是登陸引進中資贊助」！

盧秀燕發言人團隊說，盧秀燕所代表的國民黨，的確面臨被惡意清算黨產的違憲爭議，本來就有資源不足的問題，所以盧才舉辦「豬血湯、青燕潮T義賣」活動，希望透過小額募款的方式來籌措選舉經費。

發言人團隊並說，民進黨的選舉奧步「萬變不離其宗」，最明顯的操作就是「抹紅」，但這招恐怕低估了台中市民的智慧，請民進黨好好思考「選舉只靠抹紅，執政只會鎖國」，這種做法不但令人不齒，恐也非人民之福。