謝淑薇沒贊助惹議 立委：要讓選手感受到被國家支持

謝淑薇今對戰斯洛伐克齊布可娃以4：6、1：6，落敗，結束了令人驚豔的奇幻之旅。（美聯社）

2018-07-09 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕我國網球好手謝淑薇，今在2018溫布頓網球賽止步16強，日前有外國網友對於謝淑薇沒有贊助商，全身上下的衣著混搭感到不可思議。對此，立委徐永明今在臉書表示，新體育署長上任，應該好好彌補過去的錯誤。

謝淑薇日前爆冷擊敗當今世界球后哈勒普（Simona Halep），生涯首度闖進溫網16強。今對戰斯洛伐克齊布可娃以4：6、1：6，落敗，結束了令人驚豔的奇幻之旅。

立委徐永明今在臉書表示，「為何堂堂台灣網壇一姐卻無人贊助？這得「歸功」於偉大的體育署和網協。」徐永明指出，謝淑薇身為頂級球星，卻長期遭受網協不公平對待，體育署始終護航網協，搞到最後謝淑薇在里約奧運前退出國家隊。去年謝淑薇與贊助商華航解約時，也只能諷刺地說「感謝放生給我真正自由」。

徐永明認為，若體育署不思考如何解決問題，只想解決「提出問題的人」，會讓更多選手心灰意冷。期望新署長上任後能修復與謝的關係，更要讓體壇的選手們能感受到國家的支持。

現任國立體大校長高俊雄接棒體育署長，首要面臨任務即是雅加達亞運，不管是4年一度亞洲最重要國際綜合運動賽會，或是體改的漫漫長路，對於體育署都是嚴峻的考驗。