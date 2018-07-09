以不當黨產推「混居型社宅」 姚文智：八德大樓也有機會

姚文智提到，開發社會住宅除了從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑下手，「不當黨產運用」也是一個管道，「國民黨八德大樓也有機會」。圖左為中影八德大樓，右為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-07-09 21:58

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚演講提到，台北市現行興建社會住宅，是先找地、砸錢蓋房，但因地不好找，導致速度牛步，應以「混居型社會住宅」取而代之，除了從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑下手，「不當黨產運用」也是一個管道，台北市留有許多不當黨產，除劍潭青年活動中心外，「國民黨八德大樓也有機會」。

姚文智今晚於福華國際文教會館演講「給下一輪台北盛世的proposal 」，向台大EMBA班暢談市政理念，他說，城市目標有很多，但都市更新、居住正義、解決少子化、高齡照護及智慧運用，是五項刻不容緩的議題，尤其都更是重中之重。

姚說，台北市現在推動都更是交給建商執行，讓民間自己喬，政府不居中協調，且程序冗長，速度當然牛步，按現行速度，據統計北市目前57萬戶老屋要花超過2000年，可謂遙遙無期。

他說，對於推動都更，下一任市長就是要快馬加鞭，帶頭往前衝，若當選，將設立「住宅與都更局」，每年投入100億都不為過，不要受限現行容積限制，讓容積釋放出來，城市得以長高20%，否則都市再生宛如一灘死水，無法突破重圍。

姚文智說，若將都更定調為北市最重要的產業都不為過，這也是下一任市長首要執行的事情，畢竟北市有好多年不曾大刀闊斧整頓一番，導致城市面臨重重風險，危機四伏，發展也遇到瓶頸，除了改造市容、升級城市空間及解決防災等，也能為產業薪資所得提升帶來新契機，據統計雙北都更產值達37兆，台北市有17兆，相當可觀。

姚文智也提到，不反對蓋社會住宅，但目前速度太慢，應改推動「混居型社會住宅」，除了從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑下手，「不當黨產運用」也是一個管道，北市留有許多不當黨產，除劍潭青年活動中心外，「國民黨八德大樓也有機會」。