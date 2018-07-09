被學生告誹謗 李錫錕：不要忘了耶穌被他的門徒賣掉

2018-07-09 22:13

〔記者郭安家／台北報導〕台大政治系兼任教授李錫錕「Power錕的紙牌屋」累積77萬粉絲團按讚，但該粉絲團由過去學生李小姐等人經營，李小姐等認為李錫錕欠5月份60萬元工作費，宣布原團隊解散、該粉絲團停止運作，李小姐下午還於台北地檢署控告誹謗罪。李錫錕下午受訪回應，他會給60萬元，但要提供單據，他認為重點不是這60萬元，而是該粉絲團能否繼續經營才是重點，「你們這麼愛臉書，我選完送你們。」

李錫錕說明，原本臉書粉絲團去年3至8月由一位沈同學支付工作費，9月開始由他支付至今達300萬元，工作內容包括經營粉絲團、直播、剪接等、每個月4萬元辦公室費用，「我負責演戲」。

但李錫錕坦言，糾紛從今年5月份的60萬工作費開始，沈同學認為原團隊拿不出單據、太荒唐；原團隊又主張擁有該粉絲團，並開價960萬元要他買回，他未答應、非常訝異，日前受訪談論此事，就被原團隊告。

至於「Power錕的紙牌屋」是李錫錕還是原團隊擁有？李錫錕表示，他不了解李小姐堅持的合理性，但問過一些律師同學，也有不同見解，「可以肯定要變成完全他們的，這是不對，不應該就把它關掉，哀！我的重點不是擁不擁有臉書，是競選。」

記者追問是否透過法律程序確認粉絲團誰持有？李回應，法院3年定讞，對他有什麼意義？他也告訴對方，「你們這麼愛臉書 我選完送你們就好了。」

被學生告會不會覺得鬱卒？李錫錕苦笑說，「你不要忘了，耶穌被他的門徒賣掉耶！」但他不清楚日前他接受媒體訪問，哪一句話構成誹謗；李又說，老師對學生不會苛求，曾有緣一起上課、他們曾幫忙，他非常感謝、祝福，期間也對他們說「你們好好去賺錢，真的行有餘力幫我忙，後來我也體貼他們辛苦，他們希望多錢（工作費），我都盡量配合啊。」

不過，李錫錕說，新的臉書粉絲團「李錫錕 POWER 台北」由另一批資工系學生經營，新團隊約4、5人；他積蓄用光，要重新佈署競選經費，跟台北市長柯文哲一樣，要拿家裡的地去抵押，走一步看一步。但他透露，已經找好了競選總幹事，並於北平東路設競選辦公室，近期將會開張。