國民黨啟動PK小組 著重民生議題

2018-07-09 18:01

〔記者林良昇／台北報導〕立院進入休會期，但因應年底九合一大選將屆，國民黨今啟動「PK小組」，宣示增援火力的輔選列車正式啟動，由16名前立委組成副執行長團，對於政策進行檢驗，即將接任立院黨團總召的國民黨立委江啟臣表示，下會期的黨團將定位為「輔選黨團」，把空汙、食安等民生議題在中央凸顯出來，全力奧援參選人。

因應年底大選逐漸加溫，國民黨政策會執行長、黨團總召林德福今下午召集「PK小組」在國民黨智庫召開首次會議，宣示增援火力的輔選列車正式啟動，林德福表示，立院休會期間，各立委多將重心轉回地方經營及出國喘息，朝野政治攻防進入「淡季」；但今年為地方大選年，是人民對蔡英文政府的「期中考」，國民黨沒有鬆懈的本錢、也沒有空窗期，必須對執政黨不當施政持續批判，增添全台選戰柴火。

國民黨也由16位前立委組成的「政策會副執行長團」，包括台北市林郁方、羅淑蕾；新北市吳育昇、江惠貞、張慶忠、盧嘉辰、黃志雄；桃園市陳根德、楊麗環、廖正井；基隆市徐少萍；彰化縣林滄敏、鄭汝芬；雲林縣張嘉郡、台南市陳淑慧與金門縣的楊應雄等人。

國民黨副主席兼秘書長曾永權也代表黨主席吳敦義出席首次會議，曾永權強調，委以重任的16位前立委不是「生力軍」而是「火力軍」，因為他們過去展現的問政火力或服務績效，備受民眾肯定，至今也仍活躍於選區內，具有舉足輕重地位，相信借重其豐富的選戰經驗與地方影響力，將為今年國民黨地方選情增加莫大助力。

林德福指出，年底大選逐漸升溫中，由政策會、黨團與智庫架起的三方平台會議，正式升級成為2018選戰PK小組。16位經驗豐富的前立委將與現任立委、智庫定期腦力激盪，開發攻擊議題，複製2007年成功的選戰模式，及時發動對蔡政府各項「失政」的攻勢。

而8月起開始，PK小組將由江啟臣領軍，江啟臣強調，下會期的黨團將定位為「輔選黨團」，聯手16位前立委的戰力，把基層重視的如空汙、食安等民生議題在中央凸顯出來，全力奧援黨籍縣市長參選人。