颱風來襲前夕，葉俊榮視察台中綠川，肯定「錢用對了」。（記者蘇孟娟攝）

2018-07-09 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕內政部長葉俊榮下午視察台中綠川防洪設計，台中市長林佳龍指出，綠川整治工程去年挺過兩次強降雨考驗；葉俊榮肯定台中綠川整治工程不但把自然與人文紋理找回來，更把防洪納入思考，因相關工程中央包括前瞻計畫補助約10億元，讓葉俊榮讚「錢用對了」。

林佳龍指出，台中綠川在整治工程完成後，去年6月有兩次強降雨考驗，綠川的相關設計在大雨來時，有效瞬間排洪效果，尤其在綠川地下往下挖6公尺高的箱涵，有助排水。

林佳龍也強調，台中市推動河川治理時以「與水共生」理念推動，或許在大雨來時會導致河面上升，可能造成植栽、設施等有一定破壞，但重點在於大雨退消時，能快速清乾淨，盼讓市民明白，不必要為了一年僅2、3天的大雨，就把堤防圍籬架高。

林佳龍說，台中市打造韌性城市，綠川以「海綿城市」概念設計相關工程，包括設計排水系統、水撲滿、箱涵等，減少大雨的衝擊，包括綠、柳川均以此概念與工法進行；台中市目前積極做好防災準備，希望能再次經得起這次颱風考驗。

葉俊榮也肯定綠川工程非常不簡單，注重自然面向、老樹保留，甚至整合水的紋理，讓大家跟水做最親密接觸，更結合營建署經費進行污水處理，水回收後支援工業區使用，是非常珍惜自然資源的作法。

葉俊榮說，這次颱風速度快來得快，預期降雨會很集中，目前颱風走向預測最南缘可能會接觸到台中，都市排水在颱風來襲期間重要，綠川做到這點，尤其綠川防洪設計非常好，中市府在整治工程設計時也納入防洪功能，相關工程中央利用前瞻計畫補助近10億元，「錢用對了」。