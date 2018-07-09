竹市議長謝文進11日宣布參選市長 競選總部今曝光

2018-07-09 14:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會議長謝文進即將在11日、週三宣佈參選新竹市長，位在東大路與經國路的競選總部今天搶先曝光，除以挑高明亮的色彩為主，整體設計顯得年輕有朝氣，謝文進說，11日除會向市民說明參選的理由和原因，也相信無黨籍的他一定會贏得勝選，期許市民成為無黨籍參選人後盾，一起讓竹市進步，創造幸福。

謝文進說，這幾個月他傾聽很多市民的聲音，很多市民告訴他，現在的市政只是「飾政」，很會包裝及辦活動，但市民真實的生活卻是不方便、原地踏步，沒有感受到城市進步的動力，幸福只是數字和活動堆砌而成，他將在11日向市民報告參選市長的理由，期許發揮無黨籍的中道力量，一起真實創造市民的幸福感，一起大步向前進。

謝文進的競選總部充滿時尚風，高挑的時尚燈光顯得空間很寬敞，內部擺著輕鬆的桌椅，讓人以為是到了咖啡廳，且11日的宣佈參選風雨無阻，謝文進說，接下來還會陸續辦活動及邀請市民來競總走走，不管是喝咖啡、喝茶，或提供意見，他都會視民如己。

據悉，謝文進11日宣佈參選市長，除市議會無黨籍的9席新民意問政聯盟市議員會出席，市議會國民黨團也可能基於議會大家庭的立場集體提前到場致意，但可能不會久留或站台，至於民黨團市議員則表態不會出席。

到底謝文進的參選會帶來什麼磁吸效應，或是否有重量級人物會到場力挺，都值得後續關注。

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