離職員工可領遞延獎金定案 銀行工會肯定許銘春執行力

2018-07-09 13:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對金融業「業務獎金20%遞延一年後發放，離退者不予發給」爭議，大眾銀行企業工會理事長黃怡仁、元大金控與子公司企業工會理事長石文經今表示，肯定勞動部及金管會積極協商態度，此議題是與勞動部長許銘春座談中提出，不到一個月、懸宕多年問題立即釐清獲解決，銀行業工會高度肯定許部長專業與執行力。

元大金控工會理事長石文經說，今年6月13日許銘春部長與銀行業工會面對面座談，工會提出許多銀行業勞工的勞動問題，包括銀行業多年勞資爭議，以及金融業者對於離退者不予發給依照規定遞延核發的業務獎金等，工會代表在場建議勞動部跟金管會溝通，以儘速釐清解決問題。

石文經指出，許銘春部長發揮法律人專業，當場表示她個人認為這筆獎金應為勞務所得，勞工有所付出，雇主就應該給付酬金，並承諾會後會與金管會溝通。

石文經強調，就在許銘春向金管會反應後，立即召開跨部會協商會議，並且在會中取得共識，銀行業者對於離職銀行員工、也應依照規定核發遞延獎金；如今困擾銀行業勞工多年問題獲解決，對於許銘春部長的專業與溝通協調能力表示肯定。

大眾銀行工會理事長黃怡仁說，許銘春來自基層，又有市政經驗，對勞工朋友的訴求能理解，且能提出解決方法，相信能為廣大的勞工朋友謀求更大福利。

他強調，許銘春來自高雄，高雄勞工朋友對她有很高期待，相信她也會為勞工權益努力，銀行工會會持續監督勞動部與提出建言，共同創造和諧的勞資關係。