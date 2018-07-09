709大抓捕3週年未完 台灣籲國際團結遏止中國迫害人權

民間司法改革基金會等團體9日舉行中國「709大抓捕」3週年記者會，台灣聲援中國人權律師網絡副召集人王龍寬（中）、立委尤美女（左）等出席，呼籲中國政府釋放失蹤的律師王全璋及遭刑拘的律師余文生，並釋放無罪在押人士。（記者黃耀徵攝）

2018-07-09 12:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國「709大抓捕」至今未完結，超過321名律師、人權捍衛者與家屬遭逮捕判刑、軟禁或限制出境等。台灣聲援中國人權律師網絡今天上午召開記者會，持續呼籲中國政府立即釋放無罪的在押人士。民進黨立委尤美女出席並表示，民主自由的台灣應挺身捍衛人權，也呼籲國際社會「一定要團結行動」，遏止中國迫害人權、倒行逆施的作法。

2015年7月9日，中國政府針對維權律師及相關人士展開大規模拘捕、約談、「被失蹤」等行動，迄今3週年仍未完結。不少人相繼判刑、仍在羈押、或被行政處罰報復，受影響者至少321人。十九大至今更已有16名維權律師與3間律師事務所遭吊銷執業證，其中過半與709案件有關。

時值「709」3週年之際，中國維權律師關注組與台灣聲援中國人權律師網絡共同發起全球連署聲明，譴責中國政府逼害維權人士，要求立即釋放所有「709大抓捕」被囚人士，撤銷吊銷、註銷及懲戒決定，並停止對維權律師群體的一切打壓。參與連署團體橫跨台灣、香港、日本、荷蘭、美國及其他國家。

台灣聲援中國律師網絡副召集人、台北律師公會理事王龍寬說，709事件中如遭羈押超過1000天的律師王全璋，到現在都沒辦法得知人在何處、沒有起訴書、也沒有開庭，只看到家屬持續求助。王龍寬說，「我們沒有辦法把頭轉過去、不關注這樣的事情」，為了讓全世界知道中國迫害人權，也特別把聯署聲明翻譯成英文，希望尋求其他國家律師與團體共同聲援。

王龍寬也說，台北律師公會特別聲明，台灣人權狀況與中國密不可分，呼籲台灣立法院儘速通過台灣難民法三讀，提供中國維權律師及家屬「實質避風港」，才是台灣作為國際社會一員應該採取的地位和態度。

台權會秘書長邱伊翎則指出，有多名台灣人士疑似被中國吸收，在台灣收集中國民間人士來台的言行紀錄，在709相關案件中，在台活動的影片側錄內容就成為中國起訴罪證，例如導致律師周世鋒與胡石根遭判重刑。邱伊翎強調，國家對於人權捍衛者應有保護義務，瑞典也已有類似判例，台灣政府若不想成為中國迫害人權的幫兇，就應該積極扮演捍衛人權角色。

尤美女則接著說，站在台灣這塊土地上的每一人都有義務捍衛在這片土地上的人權自由。尤美女也說，持續聲援、呼籲國際社會關注看似「狗吠火車」，但「吠久了火車總是會動」，「台灣也是這樣走過來的」。尤美女引用蔡總統所說，台灣必須強化民主、經濟與國家力量，才能保護「失去比獲得容易的」台灣與民主價值，她呼籲國際社會「一定要團結行動」，共同制約中國，遏止中國迫害人權律師、維權人士、新疆與教會等倒行逆施作為。