只要黑琵不要太陽能板 七股漁民北上政院陳情

台南七股承租魚塭的養殖漁民今日北上行政院陳情，反對將優良漁業生產環境劃入發展太陽能光電的區域。（記者陳鈺馥攝）

2018-07-09 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台南七股承租魚塭的養殖漁民今日北上行政院陳情，反對將優良漁業生產環境劃入發展太陽能光電的區域，希望政府單位能制定明確規範，讓漁業與綠能可以共存共榮。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽表示，七股地區長年沒有抽取地下水，保持良好的生態與漁業環境，更有國寶級的黑面琵鷺，因為推廣黑面琵鷺保育有成，吸引許多愛好生態的旅客觀光，漁民不建議將七股養殖區，劃入發展太陽能光電範圍。

楊惠欽指出，今日有80多名當地漁民北上陳情，漁民支持非核家園和綠能政策，但七股環境特殊，早在1980年代當地許多土地就被外來民眾收購，現已有不少人想把魚塭租給太陽能業者，導致魚塭租金高漲，讓租不到魚塭的養殖漁民生計面臨挑戰。

楊惠欽提及，在七股發展太陽能光電讓當地養殖魚塭減少，進而衍生租金太高問題，更會改變當地產業生產模式，威脅黑面琵鷺及養殖漁民的生存，建議政府若要發展太陽能種電比例不應超過20%。

楊惠欽強調，七股不是地層下陷區，應確保漁業生產量，2年至3年做一次查核，若沒實際從事漁業就不應該購買破壞漁業生產環境而得到的電力，政府更應建立漁電共生機制。

面對養殖漁民北上抗議，行政院派出能源及減碳辦公室主任蔡倩潔接受陳情，並邀代表進入院內討論協商。