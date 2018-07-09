新竹縣長選到底！民國黨主席徐欣瑩：歡迎藍綠轉支持

2018-07-09 09:54

［記者黃美珠／竹縣報導］民國黨主席徐欣瑩今天早上8點05分上「台北之音」的「蔻蔻早餐」接受名嘴周玉蔻專訪，快問快答一些有關徐欣瑩參選下屆新竹縣縣長的敏感問題，例如：徐欣瑩是否跟國民黨主席吳敦義私下有所「交易」？她會不會退選？國民黨立委林為洲又會不會退選？她跟台北市長柯P間是純友誼，還是互相利用？會不會遺憾上次跟親民黨主席宋楚瑜聯手問鼎國家元首和副元首大位失利以致錯失蟬聯立委？這次選新竹縣長，宋楚瑜又將發揮什麼樣的作用？民國黨背後強大的宗教信仰，徐欣瑩怎麼看？

徐欣瑩說，她絕對參選到底！而且從去年到今年已準備一段時間，對於外傳的前述消息也是看到媒體才知道，但那些都不是事實。但是如果有政黨，不管是國民黨或是民進黨願意支持她當新竹縣長，她都非常歡迎，樂觀其成。

徐欣瑩也證實，吳敦義曾透過別人4度跟她接觸，但都不是吳敦義本人，而她在這4次的接觸中也都是明確表達自己參選到底的態度。

至於林為洲會不會退選，她無法代為發言。但她相信一個政黨正式提名參選人後，應該是不會改變。國民黨作為一個百年政黨，提名副縣長楊文科一定有他們的考量，選戰要到8月底正式登記以後才開打，她對新竹縣鄉親有信心，因為很多人對中央藍綠輪流執政後都感到失望，所以選民越來越傾向選人不選黨，只想選出有歷練、會做事也能做事的人。

周玉蔻在直播中犀利逼問徐欣瑩，竹科大老宣明智作為民國黨創黨黨員何以向國民黨推薦楊文科當縣長，不推薦她？如果未來他替楊文科站台，民國黨會不會開除宣明智？

徐欣瑩澄清宣明智現在雖仍是黨員，但並非創黨黨員，宣跟楊在科學園區已是多年朋友，民主政治有各人的選擇，這就是民主的意義。選舉9月後才要正式起跑，現在談還早，不過她一直不放棄任何人，會一直努力下去爭取各界支持。

如果真的宣明智替楊文科站台，她相信這個部分民國黨有中央機制會處理。

周玉蔻在直播中公開批評台北市長柯文哲愛說謊且權謀，柯媽媽還愛干政。而她眼中的徐欣瑩是「誠信」、「可愛」的人，「怎麼會跟柯文哲搞在一起？」質疑柯文哲是想利用民國黨背後強大的宗教信仰力量。

周玉蔻還拿民國黨籍台北市議員、徐欣瑩胞弟徐世勳質詢台北農產運銷公司總經理吳音寧一事，被外界認為在配合柯文哲演出。因此公開質問徐欣瑩「妳跟妳弟弟難道沒有被柯文哲利用嗎？或是妳利用他？」「妳跟他結盟是權謀？還是識人不明？」

徐欣瑩回答說，「我們不可能被利用，也不會利用人。」並澄清民國黨背後的強大宗教力量「那是媒體炒作出來的」。

徐欣瑩說，她和柯P是多年好朋友。公眾人物的難處就是不管怎麼做，都有人喜歡或不喜歡，她都尊重。不過她眼中的柯文哲，並沒有看到有周玉蔻說的「說謊」這一面。

至於當年跟親民黨主席宋楚瑜一起選總統、副總統是當時民國黨剛創立需要知名度，也必須有「母雞」帶領全國該黨的候選人一起參戰的必然作法，沒有遺憾。這次她回來選新竹縣長，倒是還沒跟宋楚瑜有所接觸。

在為時約50分鐘的專訪中，周玉蔻說，執政成績不錯又年輕的新竹市長林智堅帶著民進黨38歲的徵召人選鄭朝方打選戰，轉頭面對的國民黨楊文科卻又是70歲的「資深」對手，她問46歲的徐欣瑩要怎麼贏？

徐欣瑩說，鄭朝方跟林智堅不一樣，後者在參選市長前就已有政治歷練。鄭朝方是文化藝術方面的人才，歌唱得不錯，特別是抖音抖得不錯，但他過去沒有任何的政治歷練，這一塊看民眾怎麼抉擇。

楊文科雖有行政經驗，但也一樣沒有擔任過民代，或在地方上走動的經驗。她不一定要打他們，她一直都是希望爭取民眾的支持和認同，因為民眾自己會去比較。