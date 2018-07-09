電梯巧遇王建民 陳水扁憶當年「幸運之手」

阿扁巧遇王建民。（取自［新勇哥物語］）

2018-07-09 08:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁在電梯裡巧遇「台灣之光」王建民，讓阿扁回想起2005年在總統府與王建民見面握手，沒有成為「死亡之握」，反而是「幸運之手」，王建民於2006、2007連續2年，都以19勝榮獲大聯盟勝投王。

旅美強投王建民去年雖沒有獲球隊簽約，但仍未放棄重登投手板，想留在美國繼續拚戰。他上個月返台，擔任中華職棒富邦悍將隊的短期二軍客座教練，指導台灣職棒年輕投手群。

阿扁今早在最新一期的［新勇哥物語］161期，透露與王建民的電梯巧遇。他說，睽違13年，連他自己也不相信，就在台南「耘非凡」大樓的電梯裡，他要上去看孫子，電梯突然中停，一位英俊挺拔，個子高碩的男子走了進來。

阿扁直覺這個人好面熟，轉身問了陪同的堂弟，堂弟說很像王建民，這時阿扁開口詢問，王建民說話了：「沒錯，我就是王建民！」

阿扁說，這時他回想起13年前，2005年11月14日在總統府的見面握手，沒有給王建民「帶賽」，而成為「死亡之握」，反而是「幸運之手」，帶來好運。王建民緊接著2006、2007連續2年，都以19勝榮獲美國職棒大聯盟「勝投王」，也是亞洲的第一人。

阿扁回憶說，為嘉勉王建民榮登「勝投王」，2006年9日30日上午（台灣時間），他特地捎來祝福，由駐紐約台北經濟文化辦事處長夏立言，代表他在紐約洋基球場頒發表揚狀及布袋戲偶給王建民。

阿扁說，洋基隊也給足面子，除了在大型液晶看板上打出「SON OF TAIWAN」（台灣之子）字樣，稱呼王建民外，球場播報員也向全場數萬球迷，宣讀他的表揚狀內容。王建民則在全場球迷歡呼中接受表揚，強調他對總統的關心表示感謝，並稱會更努力表現。

阿扁強調，王建民不只是「台灣之子」，與他更同為「台南囝仔」，當天並在球場大螢幕放映宣傳台灣影片「Taiwan Touch Your Heart」，使美國民眾進一步了解王建民的故鄉-台灣，間接提高台灣國際知名度，是一次非常成功的體育外交，全體國人都引以為榮為傲！

阿扁回憶說，後來他在2007年雙十慶典，談的也是以王建民成功故事，來詮釋台灣精神與台灣價值，特別是當年如火如茶展開提案連署台灣入聯公投運動的logo ，也搭上建仔熱，採用王建民最厲害的伸卡球設計。