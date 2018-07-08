陳其邁走訪鳳山與前新苓 欲打造高雄經貿宜居新都心

民進黨高雄市長參選人陳其邁今陸續走訪鳳山、前金、新興、苓雅（陳其邁服務處提供）

2018-07-08 23:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今陸續於鳳山、前金、新興、苓雅展開傾聽之旅，超過九成里長與會，還有不同陣營里長跨黨派支持；陳其邁向全場支持者指出，他要打造鳳山與前新苓，成為高雄經貿、宜居的新都心。

陳其邁也特別感謝前高雄市長、總統府秘書長陳菊，12年來對鳳山、前新苓的用心，積極推動包括鐵路地下化、鳳山衛武營藝術中心、亞洲新灣區等系列建設。

他也透露與立委許智傑、趙天麟，在立院合作爭取到捷運黃線的前瞻建設1400多億元預算，希望今年10月鐵路地下化完成後，即可繼續建設新鳳山車站，串聯周邊大東、衛武營等藝術中心，及鳳儀書院、鳳山縣城等人文古蹟，結合這些藝術文史設施和軌道建設，讓鳳山成為藝文重鎮。

陳其邁表示，前金、新興、苓雅是自己成長的地方，現場有許多里鄰長都是一起長大的，談到成長點滴及從政歷程，他一度哽咽，也頻頻感謝大家支持。

他指出，自己擔任代理市長期間，向中央爭取高雄港1號到22號碼頭的開發，開闢了現在亞洲新灣區發展基礎，未來除延續既有市府建設，也要整合初選其他候選人政見，陸續提出運動、藝文新經濟及高雄車站門戶等經濟政策亮點。

陳其邁進一步說明，在少子化、人口高齡化的趨勢下，未來若擔任市長，他會盤點、規劃市內公有資產土地，結合民間經營能量，設置長照中心、托育據點及國民運動中心，提供市民友善照護、運動環境。

陳其邁誓言打造鳳山、前新苓為經貿、宜居的新都心，他期盼許智傑、趙天麟在立法院一起努力，協助向中央爭取預算﹔他會扮演地表最強母雞，帶領鳳山、前金、新興、苓雅的黨籍議員參選人全部當選，讓民進黨議會持續過半，共同順利推動市政。