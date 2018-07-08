黨產會：救國團首屆青年代表會議 報國民黨中常會核備

行政院黨產會委員指出，救國團團旗內鑲有國民黨黨徽，舉行青年代表會議須報請黨中央核備。（記者陳鈺馥攝）

2018-07-08 21:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團本週一連六天在金山青年活動中心舉辦「大專學生社團負責人研習會」，行政院黨產會調查發現，救國團辦理暑期青年活動「行之有年」，過去須經國民黨中常會核備才能辦，業務深受國民黨控制，例如1961年救國團要召開「第一屆青年代表會議」，便由國民黨第五組進行報告後，報請中常會核備。

據黨產會調查，國民黨中央黨部以前下設一處六組，第五組專責民眾運動，凡舉掌控工運、農運、社團活動、為民服務均為第五組業務。

黨產會查出，1961年5月3日，在國民黨第8屆中央委員會常委會舉行第296次會議上，黨中央第五組報告救國團相關業務。

當天會議記錄載明，准中國青年反共救國團總團部代電稱，「茲為使全國青年得有機會研討青年問題，共策團務發展，經決定於最短期內假台北學苑召開本團第一屆青年代表會議。」

「除會議舉行日期俟確定後另報外，謹檢奉上項代表會議召開要點，代表產生辦法及代表名額分配表各一份，敬請核備。」

黨產會委員表示，當天的會議主席是國民黨副總裁陳誠，出席者還有革命實踐研究院主任張其昀，及擔任過第五組組長的袁守謙，救國團派出副主任吳兆棠就本案做補充說明，最後黨中央決議「准予備案」。

「這件史料都是附隨組織的直接證據！」委員強調，不管救國團是披著國家機構外衣，還是披著民間團體的外衣，救國團要辦青年活動，須透過第五組向中常會報告，並要中常會核備，很明顯業務受到黨的控制。

委員指出，「核備」是法律名詞，乃經過同意才可以做的意思，不管是救國團自己用的「核備」，還是第五組用的「鑒核」，都有核，亦即「實質審查」意思，不是救國團聲稱的只是受邀去報告那麼簡單。