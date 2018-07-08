盧秀燕發言人偷錄林佳龍內部選務會議被抓包？ 張又仁喊栽贓

2018-07-08 20:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣版的水門案？本報接獲讀者爆料，指國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人張又仁，今天至民進黨內部選務活動偷錄音，遭在場綠營人士拍照，並直呼太離譜、「選舉需要選成這樣子」？張又仁則回應說，與事實不符，根本是子虛烏有、抹黑。

爆料者指出，民進黨台中市黨部與林佳龍競選市長辦公室，今天下午在台中北屯葳格國際會議中心合辦「林佳龍競選市長連任後援會-社團幹部高峰會」，邀請曾幫助蔡英文總統選舉的「台中百工百業社團後援會」成員、地方社團成員、幹部，此活動為一選務閉門會議，並非公開行程。

爆料者更指出，盧秀燕的發言人張又仁在門口偷錄音的時間長達一個小時，很多在場黨公職向張提醒，示意他不宜在場，但張仍不為所動，讓大家都覺得很傻眼。爆料者批評，偷錄敵對陣營選務幹部會議的行為，簡直是台灣版的水門案，在國外如果發生這種事情，除了法律責任，也得承擔政治責任，盧秀燕陣營發言人做出如此行為，盧秀燕不只該退選，也應該辭去立委一職，因為這是不可原諒的事情。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，張又仁長年擔任盧秀燕國會助理，是盧秀燕的核心幹部，現在又是競選總部發言人，他的身分是要代表盧秀燕競選團隊。盧秀燕地方選情不好就算了，怎麼會選到需要派幕僚去不公開的私下行程偷錄音？這個行為已經使盧秀燕嚴重失格，應該要退選。

張又仁說，他是聽說國農宮在那邊有辦活動，想去關心瞭解，才到葳格去。綠營人士的指控與事實不符、亂栽贓，根本是抹黑。