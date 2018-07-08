等我回來！張榮味入獄前露面告別 支持人潮爭相合影

張榮味（左）今天在虎尾廳一派瀟灑向支持者暫別，強調坐黑牢只能關他的人，關不住被扭曲的事實。他推荐張麗善是最佳的雲林縣長候選人。（記者廖淑玲攝）

2018-07-08 19:12

［記者廖淑玲／雲林報導］前雲林縣長張榮味被判刑定讞，雖然向雲林地檢署聲請延遲執行，已做好心理準備在61歲生日入獄，今天下午在虎尾廳一派瀟灑向支持者暫別，強調被關的只是他的身軀，他的心和精神永遠和雲林人在一起。

張榮味在縣長任內辦理林內鄉焚化廠工程，被控期約收賄1000萬元，案經4度更審，台南高分院前年10月更4審依職務行為期約賄賂罪，最高法院7月4日駁回上訴，全案定讞，張榮味必須在7月10日入獄，張榮味為了讓大家了解司法單位如此粗糙的對待，今天下午首度針對此次判決公開說明，也和大家短暫道別，要大家等他回來。

雲林警方動員逾200名警力戒備「防逃」，遭基層員警不滿抱怨，如此陣仗比「總統出巡」還誇張，獲悉動員這麼多警察，張榮味也感謝大家「太捧場了」。

今天下午2點起，數以千計的張榮味支持者湧進虎尾廳，擠得水洩不通，張榮味一到場更受到全場民眾熱情簇擁，不少人和他握手、為他加油，不少婦女支持者熱淚盈眶，高喊「老縣長加油」。

張榮味委任律師羅裕欽首先痛批判決違法、執行違法，羅裕欽說，就法令而言，認定「期約賄賂」不能只依污點證人的證詞作唯一證據，還應該要有錄影或監聽的物證，但本案卻只有污點證人的證詞，足證此案有罪判決違法。

女兒張嘉郡泣訴抹黑、打擊 妹妹張麗善求選票證清白

羅裕欽指出，啟動防逃機制是針對被判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑才適用，該案卻僅8年，可見政治判決意味太過濃厚，甚至4日宣判、5日送達，10日就要入獄，妨害當事人司法救濟，尤其選的還是當事人的生日，實在讓人難以接受。

張嘉郡則是心疼不捨父親，應該是含飴弄孫的年紀，還得因為這個莫須有的罪名入獄，談起父親雖然不曾參加過她從小到大的畢業典禮、班親會，但她知道父親是愛她們的，他們一定會想辦法幫父親尋求一切司法救濟，救爸爸出來。

張嘉郡說，每到選舉各種抹黑、打擊接踵而來，哭紅著眼訴說張榮味其實是一個生活簡單的人，只要一碗魯肉飯、一碗湯就可以吃得很開心，也是個朋友開心、會比朋友更開心的人，也因為張榮味把鄉親和雲林擺在第一位，所以當她當立委時，遵照父親要求，努力去完成許多不可能的事情，她也要告訴父親她做到了。

張榮味的妹妹、雲林縣長參選人張麗善含著眼淚向哥哥道歉，認為如果不是她參選、張榮味就不會被關，自責如今一切無法重頭，她請大家來當張榮味的分身，陪伴她走完這條非常艱苦的路，用手中的選票還張榮味一個清白。

張榮味：沒做對不起雲林人的事

張榮味則特別感謝這段時間以來，所有好朋友的疼惜，並重申他沒有做對不起雲林人的事，並細數縣長任內決定興建林內焚化爐的心路歷程，尤其是在一縣市一焚化爐的政策下才決定興建，一切合法，一切依規定辦理，而且是為雲林人解決垃圾問題，受到鄉親肯定不僅是以第一高票連任，還曾獲全國施政滿意度第一名、舉辦全國運動會等，提昇雲林人的榮耀感，如今卻因莫名的期約賂賄罪被判刑，恐怕也是全台第一人。

張榮味強調，他為雲林創造數百億元的財源，留給後任的縣長許多資源，如今判刑被確定，雖然黑牢可以關住他的人，但關不住被扭曲的事實與他的清白，他感謝今天到場的所有人，他會好好照顧身體，請大家等他回來，再來泡茶，並推荐張麗善是最佳的縣長候選人，懇求大家支持張麗善，讓他4個月後被關的心情至少也會變好。

全場高喊加油，不少支持者紅著眼眶和張榮味合照，離情依依，大伙兒更高喊7月10日陪著張榮味到雲林地檢署過生日，不會讓他孤單一人。

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張榮味強調坐黑牢只能關他的人，關不住被扭曲的事實。（記者廖淑玲攝）

張榮味向熱情的雲林鄉親揮手致意。（記者廖淑玲攝）

許多支持者哭紅眼頻頻擦淚，為老縣長張榮味加油。（記者廖淑玲攝）

張榮味的女兒張嘉郡哭紅著眼為父親抱不平。（記者廖淑玲攝）

張榮味（右二）在台下聽到女兒的聲音也忍不住眼眶泛紅、用手輕輕拭淚。（記者廖淑玲攝）

張榮味懇託雲林鄉親支持張麗善。（記者廖淑玲攝）

支持者爭相和張榮味合照，為張榮味加油。（記者廖淑玲攝）