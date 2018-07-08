台南社大辦市民聽政教學博覽會 這兩位市長參選人也來了

多位素人議員參選人參加市政肥皂箱站台，暢談市政願景。（記者蔡文居攝）

2018-07-08 20:52

〔記者蔡文居／台南報導〕以「百人連署、市民聽政」為主題的台南社大教與學博覽會，今天下午在台南文化中心假日廣場登場，無黨籍市長參選人蘇煥智、許忠信也到場參加，另外多位第一次參選議員的素人參選人也前來市政肥皂箱站台開講，暢談對於市政的願景，現場並有公民連署倡議龍崎地質公園等議題。

台南社大教與學博覽會，今天現場有近50個學習攤位、20個動態展演節目，不過剛好碰上一場午後大雷雨，原本在假日廣場的活動展演行程也被打亂，而台南社大與沃草、台南新芽、么八二空間等團體合作的「市民聽政會」活動也臨時改在帳棚內舉辦。

許忠信表示，希望推動台南市成為一個重視智慧財產權制度的城市，因為台南市許多有創意的人才，必須要有智慧財產的保護制度，才能讓創意成為產業，有助台南發展。

蘇煥智也強調青創是未來台南的希望，所以他將會推動青年創業的各項支持制度與鼓勵。他同時也認為，政府應該提供適當的公共空間供社區大學發展，而他這次以無黨籍參選市長，希望改善人民的生活，也盼望大家把政黨立場放兩邊。

另外，今天也有多位第一次參選的議員參選人前來市政肥皂箱站台，暢談對於市政的願景，包括無黨籍議員參選人林瑋、高忠義、歐巴桑聯盟的陳冠娟、基進黨李宗霖等參選人，出席說明參政理念。

現場也有許多民眾對台南社大倡議的龍崎自然珍貴地景、歷史城區保存進行連署。台南社大表示，只要超過100人人連署，市長參選人得在網路和實體活動上回應，相關政見將透過網路平台，於9月1日邀請市長參選人回應。