國發會副主委捷運站偷拍？ 網友今提告妨害秘密

國發會副主委邱俊榮被民眾發現在捷運站偷拍女性大腿。（圖擷取自《爆料公社》）

2018-07-08 16:08

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午網友洪碩敏在臉書爆料公社發文，指稱有一名男子涉嫌在昨天下午，在台北捷運西門站偷拍女生的腿；事後該名男子被發現是國發會副主委邱俊榮。警方說，此事發生在昨天下午4時許，當時並未接獲報案，不過今天下午1時30分，22歲陳姓女子前往萬華分局漢中所對邱提告妨害秘密，警方也依照規定受理。

警方調查，昨天下午4時許，陳姓女子在台北捷運西門站地下1樓靠近6號出口的國泰世華銀行自動提款機前領錢，她領錢完不久，一名見義勇為的女子告訴她「你剛剛被拍了」；兩人隨即前往攔住涉嫌拍攝者、國發會副主委邱俊榮。邱被攔下後，隨即致歉並依陳女要求將照片刪除。

洪在臉書上聲稱，女友當時被發現遭邱偷拍後，立刻要邱刪除照片。他隨後在發文中還說，「我是請大家小心此人，並不是來公審」；還說邱聲稱不是在拍風景不小心拍到，「重點就是在偷拍」。

邱今天也澄清，他昨天在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士背影才造成誤為，當下他立即致歉並刪除照片。在此謹向她再次致歉，也為引發的爭議向社會大眾致歉。

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