柯P稱敬老金是「大便」接近回答 姚文智：借人嘴巴藐視老人

2018-07-08 16:06

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲的Line@官方帳號，逾17萬人追蹤。有媒體實測詢問「會不會恢復重陽敬老金」，機器人回覆「世間榮華富貴，不過就是一坨大便」，柯今上午受訪提到此事，笑稱AI愈來愈聰明，回答愈來愈接近柯文哲的回答。民進黨台北市長參選人姚文智下午受訪說，借不同人嘴巴，嘲諷、輕視及藐視老人，是柯文哲一貫態度，他無法苟同，不分老中青世代，都應予以尊重。

姚文智今天下午與議員王威中於士林公民會館舉行座談會，會前受訪談到競選辦公室安排，姚文智說，有好幾個選舉據點已經在張羅，包括潮T店、意麵店、咖啡店及海產店，下一家則是豆花店，傳統競選總部則預計在10月成立。

記者問，柯文哲line官方帳號，談到敬老金，機器人回覆「大便」一事，姚文智說，社群是一個平台、工具，重點是內容，借不同人嘴巴，嘲諷、輕視、藐視老人，這是柯文哲一貫態度，不管老中青世代，都應予以尊重，和諧社會，想要用AI輕蔑年長者，無法苟同。

也有記者提到，測試姚文智line官方帳號發現，回應較保守，例如要認識他可以去哪裡按讚的回應，是否會在社群運用祭出新策略？姚文智說，機器人大家都知道，我們不是不曉得，重點是提出的「內容」，跟市民朋友溝通，市長到底能做什麼事情，能夠帶給台北什麼未來比較重要。

提到文化大學宿舍案安置一事，姚文智再重申，柯文哲心態很奇怪，心中充滿迷障，迷障就是選前要討回救國團黨產，選後卻賤租救國團；而國民黨市長參選人丁守中稱要恢復使用，不知是視法律為無物，還是要護衛黨產？

姚文智強調，自己講的是短期安置方案，劍青目前是旅館，大家可以做短期處理，跟使用分區沒有關係，本來是希望不當黨產的責任先放一邊，善盡或回饋社會責任，幫忙解決一些問題，但看不出這些人願意解決問題的誠意。