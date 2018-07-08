市長來做客！林智堅「客廳會」 走進市民家中

開創選舉新造勢型態！新竹市長林智堅爭取連任，首創「客廳會」方式，走進選民家中做客，與市民面對面溝通和分享市政建設，並進行各種意見交流，頗獲市民認同。（記者洪美秀攝）

2018-07-08 16:53

［記者洪美秀／新竹報導］年底縣市首長及地方民代選舉將近，參選人都開始勤走地方爭取支持認同，有別於傳統跑紅白帖、辦米粉場，新竹市長林智堅爭取連任也不敢大意，他倡行的「新政治」最近與民進黨市議員參選人辦起特別的「客廳會」，走進選民家中客廳，面對面與市民交談與分享，並針對市政建設做意見交流，這種「民代來家中做客」也成為新的造勢活動。

4年前以「加速吧！新竹」參選市長的林智堅，今年年底尋求連任，因主張年輕新政治，有別於過去造勢場多是辦米粉場或是演講說明會，要選民被動來參與，今年他則以「市長來家中」的「客廳會」方式，直接和市民接觸、交流，除說明市政建設的方向，更重要的是聽到市民最基層的聲音，不管是民眾家裡的客廳、頂樓或私人公司辦公室，都可辦「客廳會」。

過去選舉造勢活動，大多是參選人挨家挨戶拜訪，或是動員村里辦米粉場，大多是要選民出門參加活動，但林智堅4年前參選市長時，就主打年輕及不一樣的選舉造勢模式，除市議員期間用全台第一個以「胖卡車」辦選舉造勢活動，也發起動物園復興運動，4年前他更以兒童劇團的表演模式深入基層社區，獲得許多年輕父母的認同，也讓年輕父母看到台灣的政治新希望。

年底的連任之路，林智堅與市議員參選人，以「母雞帶小雞」形式舉辦客廳會，與選民面對面的交流與接觸，也算是創新的選舉活動。

林智堅所辦的「客廳會」，除分享上任後推動的市政歷程與政績，更會將市民的意見記錄下來，研究施行的可行性，展現貼近民意及解決市民問題的決心，也獲得不少民眾迴響。

林智堅說，10幾場的客廳會下來，他發現年輕父母對孩子的教育很關心，從硬體的校園建設修繕，到政策面的師資比例、幼兒園教育等都提供寶貴意見，透過市政的交流與分享，讓年輕父母可以了解市政推動，都覺得新奇特別，反應很不錯。

除了家中的客廳，也有參選人邀請林智堅與年輕的「舊城青年」，在家中頂樓的半戶外空間，暢談文化古蹟保存、舊城再造等，年輕人的想法也提供林智堅不少意見，可說是良善的交流。

年底新竹市長選戰已逐漸明朗，除了林智堅代表民進黨爭取連任，國民黨提名的參選人前市長許明財，則採循傳統模式，挨家挨戶拜訪，而將在11日宣布參選的新竹市議會議長謝文進，也開始積極勤走地方，團體聚會和紅白帖場合，從不同族群、團體拉票，讓年底選戰越來越熱鬧。

開創選舉新造勢型態！新竹市長林智堅爭取連任，首創「客廳會」方式，走進選民家中做客，與市民面對面溝通和分享市政建設，並進行各種意見交流，頗獲市民認同。（記者洪美秀攝）