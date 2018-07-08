挨批忽略客家權益 南市府：推動客家事務屢獲肯定

2018-07-08 15:12

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博日前出席台南客家文化會館活動，批評台南是六都中唯一沒有客家事務委員會的直轄市，11萬多名客家族群權益被忽略。他抨擊南市府的行政怠惰及不作為，並承諾年底當選台南市長後，將成立「客家事務委員會」專責客家事務。

南市府民族事務委員會今天表示，南市府積極推動客家事務，屢獲肯定，為打造台南客家語、文化、產業的傳承及發揚，永不懈怠。

南市民委會表示，有意參與今年公職選舉的人士（高思博）指出，台南是六都中唯一沒有客家事務委員會的直轄市。台南市政府為拓展客家事務，特設民族事務委員會為一級單位，並依其業務性質，轄下設有客家事務科為專責單位，未來將視業務需要增加人力。

民委會表示，台南市依客委會調查推估南市客家族群有11萬人，雖散居在37個行政區，並未有客家聚落，但是市府在辦理客家業務不遺餘力，其績效佳屢獲中央客家委員會的肯定，「106至107年度2年期客家整體發展計畫」更獲客家委員會200萬元前期推動獎勵金。

民委會強調，市府積極推動南市客家事務8年來成果豐碩，其中包含客家文化會館設施活化計畫、持續開辦台南客家學堂、辦理客家節慶活動、暑假客家魔法夏令營隊及客家藝文等活動，振興及推廣多元客家文化。對於客語文化向下扎根推廣教育更是努力不懈，103至107年共有50所幼兒園所參與、每年編撰台南市客家兒童繪本等；在雙市政中心，提供客家民眾洽公的貼心客語友善環境，客語口譯及諮詢的公事客語無障礙臨櫃服務，提升公共領域客語能見度。