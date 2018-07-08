劍潭青年活動中心安置文大學生 丁守中：頭痛醫頭

姚文智開記者會提到要把文大宿舍「大群館」學生安置到劍潭青年活動中心，丁守中批，姚與市長柯文哲所提的 北投士林科技園區專案住宅都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，無法根本解決問題。（記者鍾泓良攝）

2018-07-08 14:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天到松山區參加「松山區慈祐區民活動中心」開幕睦鄰茶會，媒體詢問，民進黨台北市長參選人姚文智開記者會提到要把文大宿舍「大群館」學生安置到劍潭青年活動中心，丁守中批，姚與市長柯文哲所提的北投士林科技園區專案住宅都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，無法根本解決問題。

姚文智批丁守中在文大案上是「黨國心態」，丁守中反擊，姚文智滿腦子都是鬥爭黨產心態，但這根本無法長期解決問題，現在北市府已說「大群館」使用是違規的，但劍青使用權為救國團，怎可又再犯一個違規作法；另外，柯文哲則主張安置於北投士林科技園區專案住宅，也非學生宿舍之用。

另外，對於柯文哲近來推出一日幕僚影片獲得高點閱率，丁守中表示，柯文哲結合網紅和藝人，大量用公帑造就個人聲勢，整個北市府就是他的競選總部，所有局處首長也是柯文哲的發言人，不用再裝須作假地說要抵押房子貸款競選。

丁守中稍晚也表示，面對台北市邁向高齡化、少子化現象，應借鏡日本以大幅容積獎勵和大建案換取200坪空間作為公共設施，包括日間托老中心、里民活動中心或長照中心等，另閒置校舍可作公托幼兒園，當選後將加強推動。