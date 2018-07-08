美艦航經台海 劉結一批美打「台灣牌」

2018-07-08 14:36

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國兩艘軍艦經過台灣海峽，中國國台辦主任劉結一上午表示，大陸方面堅決反對任何危害中國國家利益的事情。他也批評美國近期一直在打「台灣牌」，並指美國這種做法傷害台灣同胞的利益、傷害全體中國人民的利益，當然也應該受到兩岸同胞的共同反對。

劉結一今天上午出席首屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式後，被媒體問及對美國軍艦近日經過台灣海峽的看法時，作上述表示。

劉結一說，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能夠接受的。」他並批評美國說，一段時間以來，美國一直在打「台灣牌」，其目的是非常明確的。美國這種做法傷害台灣同胞的利益、傷害全體中國人民的利益，當然也應該受到兩岸同胞的共同反對。

劉結一稱，「台灣同胞應認清形勢及美國行動的真實目的，千萬不要有人去幫助美國打『台灣牌』，傷害兩岸同胞的利益、傷害台灣同胞的根本利益。」

對於陸委會主委陳明通日前在立法院受訪表示，陸委會一直努力促成「蔡習會」（總統蔡英文與中國國家主席習近平會面）。劉結一說：「誰說的蔡習會？」聽到記者回答陳明通後，劉反問：「他的話你會信嗎？」

至於以往多在7至8月舉辦的台北、上海的雙城論壇，今年舉辦時間至今仍未定，對此，劉結一指出，任何有利於兩岸民眾之間交流、交往、合作的事情，都應該要堅持做下去。