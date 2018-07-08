柯P視察大稻埕徒步區 中藥行憂被文創店取代

柯文哲今天上午到大同區大稻埕街區視察大稻埕徒步區狀況，他從迪化街、南京西路以北的「南街」一路上往北走，沿路店家都跟柯熱情互動，甚至為了祝他高票當選。（記者鍾泓良攝）

2018-07-08 14:10

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午到大同區大稻埕街區視察大稻埕徒步區狀況，他從迪化街、南京西路以北的「南街」一路上往北走，沿路店家都跟柯熱情互動，甚至為了祝他高票當選，送了粽子吊飾。然而到民生西路以北的「中街」參觀中藥行時氣氛則略顯嚴肅，店家反映，近幾年因為文創店進駐，中藥行面臨打擊，擔心再幾年下，原本屬於大稻埕特色的傳統產業將逐出大稻埕，最後只剩下向三峽、大溪徒具形式的老街；柯文哲聽聞店家狀況後無指示，先要大家把問題列下。

大稻埕為台北市傳統商品集散地，至今都以「中藥、南北貨、布」聞名。大稻埕南街去年試辦假日徒步街區，因為效果好，今年初通過台北市都市設計委員會，成立永久性假日徒步區。而產業結構與南街同為文創店居多的北街也想實行徒步區，然而位於民生西路以北、歸綏街以南的「中街」卻因為產業多為中藥批發商，所以對於徒步區尚無整合意見。

中藥行店家指出，因為他們主要收入為批發，因此常常都有車輛進出的需求，不可能開放徒步區。他們也指，徒步區僅對於文創店有幫助，更說近4、5年來，文創店大舉進駐到大稻埕，帶來許多人潮，但沒有為傳統產業帶來錢潮，同時卻也拉高當地店租，從原本的月租15萬元拉高到20萬元，也迫使很多中藥行、南北貨店家被迫離開大稻埕。

店家指，年輕人開文創店都有中央補助，他們希望政府可以一併重視大稻埕傳統店家，協助多推廣當地中藥行、辦活動或協助轉型，否則未來恐讓屬於大稻埕文化的傳統產業都流失，最後只會變成像三峽、大溪等徒具形式的老街。

柯文哲致詞表示，很多外國觀光客都會到大稻埕逛街、霞海城隍廟求姻緣，已經成為台北市的重要觀光資源。他說，市府推廣台北文化，也希望透過徒步區拉長旅客停留時間，雖然「中街」目前無意願規劃徒步區，但他認為，「如果作下去，賺很多錢，它就會更進」，強調政府永遠沒有辦法比地方更清楚問題，希望商圈提出更多改進意見。