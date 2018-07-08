復仇者飛彈配蜂眼雷達 陸軍野戰防空戰力強

肩負中部地區防空重任的陸軍砲兵第58指揮部防空部隊，全天候執行防空戰備任務，捍衛國家空防。（圖由軍聞社提供）

2018-07-08 14:04

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方今天公布陸軍軍團野戰防空部隊的戰備演練，肩負中部地區防空重任的陸軍砲兵第58指揮部防空部隊，配備威力強大的復仇者飛彈系統，搭配由中科院研製的蜂眼雷達系統，可以確保地面部隊免受敵戰機襲擊。

根據《軍聞社》今天報導表示，防空部隊在接獲接戰命令後，指管組、雷達組、飛彈班人員隨即完成機動準備，部隊長下達機動命令後，各車出發、進入陣地，迅速完成「陣地放列」，完成作戰前準備，而雷達班依照指揮所命令實施輻射搜索目標，在將目標透過指管車交由指揮所賦予各飛彈班，飛彈班接收命令後完成接戰，守護賦予目標低空空域安全。

《軍聞社》說，防空部隊屬於一線的戰備單位，因此需要24小時值班掌握敵情訊息，必須具備全天候接戰能力。

防空部隊長連上尉表示，部隊平時執行中部地區防空戰備、定期基地、聯翔任務外，此外需配訓聯兵旅對抗操演、聯勇操演，提供必要防空掩護及協助火箭、野砲部隊雷霆操演、重砲射擊，還有防空部隊的神弓操演飛彈實彈射擊等各項任務。

連上尉指出，能夠參與每一次的操演任務，是部隊官兵的榮耀，藉由每天的戰備訓練，熟悉各項防空武器的架設、射控及操作步驟，以防敵機入侵；而面對操演，官兵都秉持著「演習視同作戰」的精神，以磨練武器操作與臨戰能力，捍衛國家空防。