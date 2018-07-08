慈湖陵寢今重新開放 靈堂不開放進入

大溪慈湖陵寢靈堂內已整修完成。（記者李容萍攝）

2018-07-08 13:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區慈湖陵寢在今年2月28日被獨派青年潑漆後關閉，8日起對外開放參觀，但不開放進入靈堂，原中堂木製屏風換上透明玻璃照壁，方便遊客從大門直視靈堂。

市府觀光旅遊局長楊勝評說明慈湖園區發展觀光事務表示，慈湖靈堂四合院建築，平日將不開放民眾進入靈堂，設置追思紀念團體網路申請系統，除了特定節日，即每年1月13日、4月5日及10月31日，開放申請入四合院中庭憑弔緬懷外，平日僅提供遊客在四合院外瞻仰行禮致意及觀看整點時間禮兵交接；園區開放時間調整為上午9時至下午5時，另每週二為休園日。

市府風景區管理處長葉宗賦也說，慈湖陵寢原中堂木製屏風，已改放置透明玻璃照壁，方便遊客由大門口直視靈堂內部的擺設，四合院外設置實境立即影像導覽系統，遊客可透過電視畫面了解奉厝區內部狀況，慈湖及大溪奉厝四合院外各放置2座導覽牌，詳細介紹靈柩構造、靈櫬裝飾及三軍儀隊等。

此外，由軍、警及市府於營區內設置慈湖園區聯合服務站，並於慈湖景觀平台、天鵝意象池及奉厝四合院入口等處派駐導覽志工提供諮詢；慈湖遊客中心也重新裝潢，一入門就有服務志工，遊客可運用桃園智慧遊APP導覽輕鬆自在的遊走，北廂房設置桃園10大伴手禮專區及網路商城提貨中心，南廂房設置遊客停等休息區，讓旅遊慈湖、北橫更加方便。

至於開放後如何預防類似228潑漆情事再發生，楊勝評表示，慈湖園區是一個歷史文化的園區，希望成為觀光遊憩的地方，讓遊客感受到人文的氣息，也希望大家能也尊重這個地方。倒是重新開放首日，軍方警衛人員以前穿著西裝，現在改為黑色戰鬥服裝，腳上是黑色戰鬥靴，身上有戰術背心，不時穿梭園區密切注意遊客的舉動。

大溪慈湖陵寢重新開放，但除3特定節日內部不開放。（記者李容萍攝）

大溪慈湖陵寢中堂裝上可移動式的玻璃屏風。（記者李容萍攝）

大溪慈湖陵寢中堂裝上可移動式的玻璃屏風。（記者李容萍攝）

大溪慈湖陵寢門口多了穿戰鬥裝的憲兵。（記者李容萍攝）

大溪慈湖陵寢重新開放參觀，入口處兩旁設置新的入園告示。（記者李容萍攝）

大溪慈湖陵寢重新開放，但除3特定節日內部不開放。（記者李容萍攝）