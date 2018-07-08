救急大群館住宿學生 姚文智再批柯P：心中「迷障」作祟

民進黨台北市長參選人姚文智8日召開記者會，主張劍潭青年活動中心作短期安置文化大學大群館住宿學生，才是救急的首選。（記者簡榮豐攝）

2018-07-08 12:20

〔記者周彥妤／台北報導〕文化大學宿舍大群館遭台北市都發局認定違規使用，400名學生後續安置問題，成為討論焦點。民進黨台北市長參選人姚文智日前說，可用劍潭青年活動中心救急安置，都發局隨後反駁，劍青在風景區，建物不得做寄宿住宅，市長柯文哲則說，劍青使用權在救國團，不能隨便徵收。姚今上火線開記者會說，市府混淆視聽，柯的答覆反應心中的「迷障」，自己絕無要作宿舍，也沒要徵收，而是先用類似「旅館團購」的型式安置，重申主張站得住腳。

姚文智說，都發局7月3日認定大群館違規使用，此舉形同像社會道歉，坦言長年怠忽職守；他也質疑，士林北投科技園區公宅，生活機能不發達，原先規劃也是給家庭用，距離文大也要1小時車程，「嘴巴講急，真的急嗎？」

姚文智說，外界誤會他的本意，他提出以劍青來「短期安置」，沒要把劍青當「宿舍」，更不曾說過要「徵收」，要柯「不要緊張」；他認為，劍青是柯文哲心中陰影，也是一道迷障，回答總是荒腔走板，因為柯選前承諾一定要討回不當黨產，選後甚至用低價賤租，比起前市長郝龍斌，有過之無不及，深怕外界追究此事。柯現在的回答，正巧反應他的思考，於是趕緊告訴大家不能隨便徵收，但有回答如何短期安置的問題嗎？

姚文智也拿出北市工務局使用執照附表，將劍青各層認定為宿舍，北市工務局對外說劍青是風景區，另一單位又認定劍青是宿舍用途，「北市府到今天才知道風景區不能作為宿舍？」

姚文智說，他的主張像是「跟旅館團購」，來短期安置這些學生，不動土木、格局，也不變動設施，只是共同協商讓學生進駐旅館，完全沒要調整任何設施，和土地使用分區或是建築管理也毫無關聯，外界不要以訛傳訛。

至於國民黨市長參選人丁守中，稱當選後要恢復大群館使用，姚文智也重批，丁也是荒腔走板，護衛黨國利益的心態，昭然若揭，身為市長候選人，目無法紀也就罷了，現在自己談救國團安置，問責別人是意識形態作祟，丁卻急著說，暑假已經客滿，現在談的事，都是下學期的安排，且也沒客滿，不是暑假就要租，請丁搞清楚問題。

會後媒體詢問姚，柯文哲上午受訪談到此事，表示目前是救國團在用，要用也要別人「歡喜甘願」，強調應該要從源頭解決，希望侯友宜跟文化大學在合法狀態下解決，真的不行有問題，那時候才用公宅。姚文智回應，可以同步進行，「侯友宜回答一個問題，就要拖一個月」，文大在北市，劍青北市是最大業主，還專簽給救國團，除非柯認為學生權益是不關他的事。

記者也問，既然是暫時短期安置，為何不就先安置在大群館？姚文智則說，大群館已經被發現違規使用，內部空間必須重新調整，空間狹隘，地下室佔用車位用洗衣間，這些必須要重新調整，要經過查驗，這樣怎麼住人？除非眼睛繼續蓋起來，難道不應該合法化，要求改善？重新調整期間，怎麼可能住人？總有一個改善時間。至於若救國團不願意怎麼辦？姚則說，先協調再說吧。

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