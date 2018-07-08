終止換將流言 藍營22位縣市長選將提前合體造勢

2018-07-08 08:34

〔記者施曉光／台北報導〕由於桃園市、新竹市被傳可能換將，新竹縣仍未脫離立委林為洲挾民調領先自重，威脅已獲提名的新竹縣副縣長楊文科選情，國民黨決定將原本八一九全代會才要亮相的22位百里侯參選人合體造勢秀，提前一個多月在本月11日辦理，並討論競選共同政見，藉此終止外界換將流言，拉抬楊文科等人民調聲勢。

黨內人士強調，國民黨22直轄市、縣市提名底定，除非本人自己要退，就沒有再更換選將的可能，但苦惱過去曾有「換柱」經驗，才會被外界認為部分選區可能換人，也因此才會等不及要在八月全代會集體授旗之前，先在黨中央舉辦合體造勢大會，主要原因就是以行動告訴選民及藍營基層，不會再有換將可能，評估盤勢將可獲得鞏固，降低林為洲八月公布民調時對新竹縣選情的衝擊。

輔選人士指出，現階段只要全力拉抬楊文科民調，無須理會林為洲是否發布民調，以免提供林塑造悲劇英雄形象機會，待8月27日候選人登記時，如果林登記就開鍘，同時根據新竹縣地方通報黨中央的訊息，原本林為洲在13鄉鎮市聘僱幫忙跑行程的助理，都已被告知六月底後結束工作，顯示林也已有不參選的準備。

根據安排，11日當天上午22位直轄市、縣市長參選人將先分梯次與黨主席吳敦義拍攝選舉定裝照，然後吳敦義發表精神講話，並與22位選將在國民黨媒體中心合體造勢，結束後再召開輔選工作講習，溝通並討論共同競選政見，並由相關單位說明輔選應注意事項，中午在中山廳一起吃便當。