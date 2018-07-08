加航正名台灣 駐加代表陳文儀：將繼續要求 不會放棄

加台會與美西夏令會在溫哥華召開年會，加拿大前聯邦國會議員羅思安（左一），聯邦國會議員黃陳小萍（右三）到場支持並與陳文儀（左三）、吳新興（中），以及加台會會長江文基（左二）合影，右一是駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長李志強。（記者張伶銖攝）

2018-07-08 06:16

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華七日報導〕新到任不久的台灣駐加拿大代表陳文儀七日在溫哥華召開的加台會與美西夏令會合辦會議中，再次重申我國不會接受加航不將台灣視為一個國家的安排，他將會繼續要求加航改正錯誤，即使交涉的工作艱難，但代表處將不會放棄。

向來友好台灣的加拿大前聯邦新民主黨國會議員羅思安（Svend Robinson ） 也發言支持「中國是中國」，「台灣是台灣」，沒有糢糊地帶的國際事實。

羅思安說，「台灣是台灣」，就如同「加拿大是加拿大」，「美國是美國」，而「中國就是中國」，他並批評加航屈服在中國政府的壓力下，將台灣改列中國的決定，毫無道理而言。

加台會即加拿大台灣同鄉會，與美西夏令會即美西台灣人夏令會一連三天在溫哥華舉辦年會，年會主題為「深耕北美，正名台灣」。來自全加各地及美西地區的台灣鄉親出席會議，許多是上個月參加加航抗議的台灣鄉親。

陳文儀在致詞時特別感謝加拿大的台灣人對於要求加航正名台灣所做的努力，他說，代表處將繼續要求加航正名，雖然交涉工作艱難，但他一定不會放棄。

陳文儀還指出，台灣與加拿大兩國在自由，民主，尊重人權以及性別平等人類價值的看法相同，而加拿大和台灣經貿關係密切，台灣是加拿大在亞洲第五大的貿易夥伴，也是加拿大全球第12大貿易夥伴。

因此他說，希望能夠儘快推動台灣與加拿大談判外國投資保護及促進協議，加強對於兩國投資人的保護。

參加加台會會議的現任加拿大聯邦保守黨國會議員黃陳小萍，以及現任加拿大聯邦新民主黨國會議員關慧貞均上台致詞，表達對台灣人在加拿大所作貢獻的肯定。