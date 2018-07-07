陳其邁訪內門、杉林 允諾爭取經費投注山區

2018-07-07 23:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市長參選人、立委陳其邁，今深入位處山區的杉林、內門區展開傾聽之旅，除聆聽地方意見，也允諾爭取更多預算，投入山區交通、醫療、產業、文化等層面。

陳其邁於杉林區傾聽之旅表示，杉林是好山好水、種瓜得瓜的好地方，在地著名的「瓜瓜節」，有各類瓜果藝術雕刻，展現杉林豐富農產文化多樣性，他想以杉林的客家文化為基礎，同步規劃杉林與美濃作為「靚靚六堆」客家文化的重要發展區域。

陳其邁指出，過去市府投入1.4億整修杉林大橋，對杉林基礎建設、拓展觀光及穩定農產價格著力甚深，他會投注更多預算建設杉林，包括成立當地農產銷售中心。

他強調，杉林區人口老化比例是高雄前段班，65歲以上的人口佔百分之24，但長輩就醫十分不便﹔未來要將長照及醫療資源做最有效整合，推動杉林、內門成為長照示範區。

於內門區傾聽之旅上，陳其邁關切到內門引水不易，他允諾積極爭取預算，盡快解決灌溉問題。

陳其邁也為近期水果價抱屈，指出近期有些不實消息散播台灣鳳梨泡田，導致價格下跌，造成農民莫大傷害﹔他強調內門鳳梨每斤平均18元，卻被唱衰到1斤只剩1塊錢，造成農民嚴重損失，他一定會藉由發展綠農山城觀光的策略，用實際行動力挺農民。

陳其邁進一步指出，內門有聞名遐邇的總舖師文化及創意宋江陣，他會繼續結合宗教、藝術、戲劇等在地文化，打造為觀光亮點。

此外，也要積極爭取預算拓寬台28線，打通內門聯外道路，督促交通部盡速整修台20線，讓杉林、內門成為東九區觀光產業的重鎮。