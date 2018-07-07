天災地變互相關心支援 陳菊盼台日關係越來越好

總總府秘書長陳菊今代表總統蔡英文出席台日高峰會，感謝日本各議會長期相挺。（記者張忠義攝）

2018-07-07 22:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今在台日交流高峰會時指出，近期日本受到豪雨侵襲，而台灣高雄這幾天也有持續大雨，每當台、日發生天災地變時，彼此都會相互關心或提供必要支援，這讓她想到一句話「最難風雨故人來」，在最困難的時候，好朋友會適時出現並給予鼓勵。

陳菊今天是代表總統蔡英文、出席由高市議會承辦的台日交流高峰會，向所有日本貴賓致意，她強調台灣與日本在歷史、文化、教育、經貿等層面都有深厚關係，且每回台灣若有天災地變，日本都會給予協助與溫暖，患難見真情。

她也提到2013年，日本來台灣進行國際旅行的高中職僅有9校，去年增加到317校、成長35倍﹔同時間台灣到日本參訪學校也有367校。

陳菊期待台、日在民主自由的相近價值觀基礎上，能持續推動觀光、文化、教育等互動，讓雙方關係越來越好，也鼓勵到訪高雄參與峰會的日本議員，能參觀一下高雄城市的進步，也感受一下百年前日本在台灣的建設根基。

此外，陳菊今也在峰會致詞中，公開向駐日大使謝長廷致謝，感謝謝長廷擔任高雄市長時打下良好基礎，讓她12年市長任內有機會把高雄翻轉、改變高雄。