姚文智化身精靈演出！拿仙女棒和小朋友互動

姚文智拿著仙女棒扮演精靈。（記者楊心慧攝）

2018-07-07 21:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人姚文智、台北市議員許淑華今晚和兒童劇天團「如果兒童劇團」合作演出，晚上7時在永春國小準時開演，現場民眾相當多，主要是家長帶小朋友看劇，姚文智扮精靈，許淑華則演仙女，在開場時表演一小段，兩人一搭一唱向小孩們宣導愛護狗狗。

姚文智打破以往的嚴肅，向小朋友們打招呼說：「大家好，我是精靈哥哥，是精靈哥哥不是精靈狗狗哦。」他甚至拿著仙女棒與旁邊的小朋友互動。

姚文智表示，最不能省的就是孩子們的教育和文化，目前台北市在這部分做得不夠，未來若當市長會加強台北市的教育文化，扮演仙女的許淑華促成兒童劇進入校園，未來希望台北市長能夠像精靈般，讓所有的孩子能夠在兒童劇中，看到他們的夢想。

許淑華指出，兒童劇可以傳達很多想法給孩子，這次的《流浪狗之歌》主要是拒絕暴力、尊重生命，社會才不會有暴力事件產生，過去姚文智過去也很關心兒童劇推廣，所以這次才會邀請他參加活動。

許認為，政府應編列預算支持兒童劇團，讓台北市成為孩子們的快樂天堂，看到目前劇團逐漸凋零沒落，覺得台灣不應該這樣，其實兒童劇可以教導孩子不少觀念，政府不必辦在小巨蛋那種大場合，只要在學校、大公園辦劇，就會有很多家長帶小朋友來看。