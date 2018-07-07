「Power錕」團隊分裂？ 粉絲專頁、影片全刪光

台北市長參選人李錫錕日前宣布結束台大政治系教職，決心投入選戰。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-07-07 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長參選人李錫錕日前宣布結束台大政治系教職，決心投入選戰。不過，有網友發現過去讓他一炮而紅的臉書粉絲專頁「Power錕的紙牌屋」，已經悄悄消失，有人透露，疑似是因為Power錕團隊內部意見不合分裂，目前新創的粉絲專頁則只有2000多人按讚。

有網友透過PTT問卦，網路上搜尋「Power錕的紙牌屋」，發現大部分影片都刪除了，「之前可是天天都會看到，火紅的天天出現」。另外，過去人氣高達70萬的粉絲專頁也悄悄不見，改創新的粉絲團「李錫錕 POWER 台北」，卻僅剩2000多人按讚。

另一名網友回文說，「聽說是跟他原團隊部分的人有意見上的不合，然後就分道揚鑣惹，總之原本的粉絲團棄了～而現在李錫錕跟他剩下的還願意幫他的人另外開了一個粉絲團，不過現在人數只有當初的1/700吧。」他還補充，「我個人覺得是這樣啦，當初會幫他創粉絲團的那些人大部分是真心覺得他的上課有趣有內容的人，結果辦到後面發現自己變成選戰工具！？ 所以才意見不合的吧～」。

事件引發網友熱議，紛紛留言回覆說，「現在大家就是一直在想辦法把自己炒紅阿，紅了之後還是回到人性啦」、「業配預算花完了？」、「不玩了當然關囉」、「炒完人氣準備出來選了ㄏㄏ」等等。