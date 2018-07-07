率團參加兩岸青年論壇 洪秀柱：兩岸同屬一中

2018-07-07 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕率團前往中國參加海峽兩岸青年發展論壇的前國民黨主席洪秀柱，今日在與中共中央台辦主任劉結一會面時表示，若無法把兩岸的問題解決，台灣是沒有未來的，並提及「兩岸同屬一中，我們都是中國人」，不管用什麼方式手段，都沒辦法阻絕這樣的事實。

青雁基金會董事長洪秀柱帶領200名台灣青年前往中國參加「兩岸青年會談」，今日傍晚她與杭州與中共中央台灣工作辦公室、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會面，在劉結一致詞歡迎後，洪秀柱也隨後進行發言，不過她在發言時表示，「兩岸本來就同屬一家」，這是血濃於水、血脈相連、不可分割的事情，並稱這在兩岸的各種法令裡都寫得很清楚，不管用什麼方式手段，都沒辦法阻絕這樣的事實，強調「兩岸同屬一中，我們都是中國人」。

洪秀柱也說，如果沒辦法把兩岸的問題解決，台灣是沒有出路、沒有未來的，這會影響到年輕一代，也失去他的未來，並指「這是為什麼我們非常焦慮的原因。」

劉結一在致歡迎詞則表示，兩岸民眾是「血濃於水的一家人」、「不可分割的命運共同體」，兩岸走向統一是大勢所趨，任何人都阻擋不了，並批評民進黨當局拒絕接受體現「一個中國」原則的九二共識，破壞了兩岸關係和平發展，稱兩岸民眾必須高度警惕、堅決反對。