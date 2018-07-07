青年義務收年改「公教請願書」 每天超過30退伍軍人遞件

2018-07-07 18:40

〔記者黃旭磊／高雄報導〕青年義務開設公教人員「請願書收件站」，每天都有退伍軍人遞件，連在野黨都罵。

痛罵國民黨沒擔當 無法幫忙保住老本

高雄市青年陳威光與友人的父執輩多從事軍公教，義務開設請願書收件站，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」（軍改通知）7月寄發後，每天有超過30名退伍軍人遞件，要求代為訴願、訴訟表達抗議，陳威光原本以為是長輩們在罵執政黨，意外的是，也罵國民黨沒擔當，不能幫忙保住老本，罵得比執政黨更兇！

陳威光說，北高雄多海軍退伍官兵，年齡約50出頭，公教退休人員則年約60-70歲，常由家人陪同，自己無黨無派，想為長輩們做點事，希望政府重視退休權益。

除了退伍軍人遞件，公教人員於6月收到「已退公立學校教職員退休所得重新審定通知」，紛紛到高雄市教育產業工會（高教產）等單位委託訴願，高教產鳳山區辦公室人潮絡繹不絕，排隊退休教職員氣憤難耐，有70歲退休女老師痛罵，10年後住安養之家要怎麼活！

高教產理事長鄭穎聰說，6月底截止團體訴願收件，原收到超過2000份訴願書，老師們太氣憤了，自行投件，因一案不能兩訴，清點剩下1800多份，下週二（10日）將訴願書送到高雄市府，並委託律師進行後續作業。