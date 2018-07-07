獨家》振興醫院近10年拿5.2億勞軍捐 董事會將改組踢開婦聯會

振興醫院由蔣宋美齡一手成立，婦聯會美齡樓一樓也陳設振興醫院模型，面對黨產會追查，振興醫院欲切割與婦聯會關係。（記者陳鈺馥攝）

2018-07-07 18:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會創會主委蔣宋美齡一手成立的振興醫院，在前主委辜嚴倬雲任內，近十年接受婦聯會5.2億元鉅額捐款，用在蓋行政宿舍大樓及第二醫療大樓，面對行政院黨產會追查，振興醫院自今年一月初起，開始極力劃清與婦聯會關係，過去委由振興負責的婦聯會員工健檢，已嘎然中止，現傳出振興將在8月改選董事會，準備將具有婦聯會常委身分的董事換掉。

據調查，振興醫院不動產市值高達538億元，婦聯會早年也曾用勞軍捐興建215戶職務官舍給振興，1985年婦聯會更捐出10億元給振興蓋骨科醫療大樓，「振興取之於婦聯，卻受控於辜嚴」。

知情人士指出，辜嚴倬雲即便今年初辭去婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會董事長，人在美國休士頓未返台，但仍未辭振興董事長職務，她在2003年接替蔣宋美齡擔任振興董座，至今已長達15年。

據了解，婦聯會與振興醫院關係匪淺，婦聯會總部美齡樓一樓大廳，至今陳列著振興醫院大模型，凸顯振興由婦聯會所生；另外，婦聯會員工過去皆在振興健檢，今年一月與內政部、黨產會協商行政契約繁忙之際，婦聯會向振興高層商量，將每年一月的員工健檢，延至二月底，不料振興卻不同意，不再替婦聯會健檢。

知情人士透露，振興將藉由8月董事會改選，準備把具有婦聯會常委身分的振興醫院董事換掉，斷絕與婦聯會關係；至於新任董事長的熱門人選，可能由與辜家、國民黨關係良好的律師陳長文出線。

婦聯會內部也盛傳，辜嚴倬雲被黨產會告發銷毀婦聯會170箱帳冊及資料，至今未被北檢傳喚及通緝，可能與前婦聯會葛姓顧問，有出面與政府斡旋有關。

據悉，葛姓顧問過去每月領婦聯會3萬元顧問費，政大外交系畢業的他，在前海基會董事長辜振甫生前被延攬進入海基會工作，長年在辜老身旁擔任特助秘書，與當過陸委會的官員有一定程度認識。

此外，另一名擔任過婦聯會有給職顧問的名嘴鄭佩芬，在6月所著「時代人物的另一張臉」一書中，除了對「辜媽媽」形象予以美化外，更揭露辜嚴倬雲曾有意，藉當年辜老提拔之情求見蔡英文溝通。

知情人士表示，關於辜嚴想見蔡英文一事，辜嚴老臣副秘書長汲宇荷確實曾在今年一月在婦聯會提及，指辜嚴想見蔡英文，但最後未能求見。

據透露，辜嚴在擔任祕書長時代，安排汲宇荷、鄭佩芬兩人接副秘書長，各負責婦聯會組訓、宣傳組等業務，但「一會不容兩副秘」鄭當沒幾天就不當了，汲宇荷坐穩副秘一職十幾年，辜嚴後來把鄭找回來當顧問。